Джамала продемонстрировала стройную фигуру: что помогает ей держать себя в форме на гастролях

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Певица Джамала / Instagram /@jamalajaaa

Сейчас певица гастролирует по всей стране с туром, посвященному десятилетию ее творческой деятельности. Однако во время постоянных переездов ей удается находить время для тренировок. Спорт способствует мобилизации сил и усиливает иммунитет осенью. Кроме того, Джамала посещает сеансы тайского массажа

Джамала смело демонстрирует совершенную фигуру и подтянутый живот на фото в социальных сетях. На днях певица опубликовала фотографию, на которой трудно не заметить того, что звезде удается сохранять хорошую физическую форму, несмотря на плотный гастрольный график. Накануне в эксклюзивном интервью газете "Экспресс" звезда рассказала, что помогает ей держать себя в тонусе.

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Осенью народная артистка Украины отправилась в юбилейный тур по стране. Своего маленького сына звезда оставила дома под опекой отца, бабушек и дедушек. Сложные переезды между городами трудно переносить даже взрослым, так что певица полноценно посвятит время Эмиру и семье аж в феврале, после завершения гастролей.

Джамала не теряет возможности порадовать поклонников не только премьерами саундтреков, но и новыми фото. Так она опубликовала на своей Инстаграм-странице фото, на котором прогуливается по улицам города. Даже под широкими брюками пастельного оттенка и длинным плащом нараспашку можно заметить стройную талию певицы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

Накануне Джмамала рассказывала, что считает себя антиспортивной девушкой. Она не проводит систематических занятий спортом. И когда выбор стоит между залом и музыкой или досугом с семьей, то всегда выбирает последнее.

Но перед туром решила больше времени уделить спорту. Я качаю пресс, бегаю ... Пока мне хватает этих физических нагрузок,
– поделилась певица.

Чтобы быстро восстанавливаться после концертов она старается придерживаться правильного питания и режима дня. Певица также заботится о своем иммунитете. В сезон вирусов и простуд она ест больше витаминов и фруктов. Кроме того, у Джамалы появилось новое увлечение – тайский массаж.

Тайский массаж – настоящее спасение для меня. После тяжелой дороги, длительных перелетов сеансы массажа возвращают меня к жизни. Эмир уже весит 14 килограммов, а это большая нагрузка для спины. Поэтому тайский массаж – мой must have. А еще – тайки не разговаривают, это ритуал, который очень мне импонирует,
– откровенно признается звезда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 

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Автор: Марина Джура
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Спорт Таиланд Джамала
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