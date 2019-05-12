Джамала прокомментировала выступление Верки Сердючки на Евровидении-2019

Певец Андрей Данилко, выступающий в сценическом образе Верки Сердючки, поедет на Евровидение-2019 как приглашенный гость. Его участие в международном конкурсе прокомментировала певица Джамала.

В комментарии программе "Светская жизнь", артистка призналась: она была в восторге от новости, что Верка Сердючка поедет на Евровидение-2019. Джамала уверена, что именно ее коллега по шоу-бизнесу является своеобразной иконой вокального проекта, поэтому совсем не расстроена, что не выйдет на сцену в Тель-Авиве.

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Верка Сердючка – икона и символ "Евровидения". Все же моя песня ассоциируется с более содержательным и драматическим содержанием. Сердючка – это праздник, поэтому я не обижаюсь!

– пояснила Джамала.

Кроме этого, звезда рассказала, что сейчас она с мужем Сейт-Бекиром Сулеймановым активно развивает свой бизнес. Недавно в Киеве открыли уже вторую их кофейню, обустройство которого стоило больше, чем квартира в столице.

"Я – просто жена своего мужа, я всегда его поддерживаю, вдохновляю его и вдохновляюсь им. Он – одержим кофе и правильным сервисом. Так как я придирчиво подхожу к музыке, так и они к кофе. Эта машина, которая делает кофе, стоит как квартира, действительно! Когда я своему отцу рассказываю, сколько стоит мой клип, то он не может поверить, как снимать клипы за 30 – 40 тысяч долларов! Так и здесь: люди покупают себе такую кофемашину, чтобы другие люди пили хороший кофе", – поделилась Джамала.

Выступление Верки Сердючки на Евровидении-2019: что известно

Еще в феврале 2019 года "Новый канал" опубликовал новость, что Андрей Данилко поедет на Евровидение-2019. Тогда менеджеры артиста подтвердили журналистам LifeStyle 24, что на самом деле идут переговоры с организаторами вокального конкурса, а об окончательной поездке певца в Тель-Авив говорить еще рано.

В течение нескольких месяцев представители Верки Сердючки согласовывали все вопросы о выступлении ее на Евровидении-2019, а уже в середине апреля 2019 года объявили: Андрей Данилко таки выйдет на сцену Тель-Авива. Украинский артист станет приглашенным звездным гостем шоу. Во время Евровидения-2019 Верка Сердючка выступит не со своей песней, а с треком Нетти Барзилай "Toy".

Кроме этого, на популярном вокальном шоу зрители смогут увидеть выступления победителей Евровидения Нетти Барзилай, Dana International, Кончиты Вурст и участницы конкурса 2018 года Элени Фурейри. 14 и 16 мая прогремят полуфиналы Евровидения-2019, а уже 18-го весь мир узнает имя победителя конкурса.