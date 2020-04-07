Джамала рассказала, чем занимается с сыном на карантине: нежные фото

Украинская певица, победительница Евровидения-2016 Джамала ожидает появления второго ребенка. Но пока наслаждается временем, проведенным вдвоем с маленьким сыном, ведь из-за постоянных гастролей и напряженного графика работы она редко бывает дома.

Карантин – это возможность побыть с родными людьми, насладиться совместными моментами с детьми и любимыми. Джамала присоединилась к числу тех знаменитостей, которые придерживаются изоляции и проводят время в семейном кругу. Исполнительница на личной странице в инстаграме опубликовала серию нежных фото, на которых позирует вместе с сынишкой Эмиром-Рахманом.

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Певица изображена в домашнем спортивном костюме бежевого цвета и с большими серьгами-кольцами. Ее волосы заплетены в две косички, а на лице сияет макияж с черными стрелками на веках. Маленького Эмира видим в голубой кофте.



Джамала с маленьким Эмиром-Рахманом / Instagram / @jamalajaaa

Джамала рассказала, чем ее сын занимается на карантине, а также попросила советов у подписчиков о том, как можно провести время на карантине с малышами.

Итак, Эмир-Рахман дома рисует, складывает конструктор, лепит из пластилина, учит буквы, цвета и смотрит мультики.



Джамала с сыном / Instagram / @jamalajaaa

Добавим, по состоянию на утро 7 апреля в Украине зафиксировали 1 462 случая заражения коронавирусом. Подтвердили 45 смертей от COVID-19. 28 пациентам удалось выздороветь. Лучший способ защитить себя и своих родных – соблюдать карантин и оставаться дома.



Почему лучше оставаться дома / Инфографика 24 канала