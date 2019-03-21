Джамала рассказала о своей мечте выступить в оккупированном Крыму

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Джамала рассказала о своей мечте выступить в оккупированном Крыму
Джамала рассказала о своей мечте выступить в оккупированном Крыму / 24 канал

Журналисты 24 канала эксклюзивно пообщались с популярной певицей Джамалой. Она рассказала, почему хочет поехать выступить в оккупированный Крым.

О чем мечтает Джамала?

Певица подчеркнула, что искренне мечтает о том, чтобы в Украине все было хорошо, ведь украинцы заслуживают на это.

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И пусть скоро будет концерт в Крыму. Я очень хочу концерт в Крыму, я очень хочу приехать домой, увидеть море, свой сад и все, что для меня важно. Но, к сожалению...,
– ответила Джамала.

Интересно, что Джамала (Сусана Джамаладинова) росла в крымском селе Малореченское, что под Алуштой. Ее песня "Путь домой" посвящена депортации крымскотатарского народа. По словам исполнительницы, композиция стала песней-исповедью. Ее Джамала посвятила всем, кто ищет свой путь домой.

Клип Джамалы на песню "Шлях додому": смотрите видео

Напомним, во время Нацотбора на Евровидение-2019 Джамала эмоционально прокомментировала позицию группы ANNA MARIA, которые не смогли дать ответ на вопрос: "Чей Крым?", а впоследствии одна из певиц заявила, что "Украина потеряла Крым".

Как вы можете говорить в интервью, что "Крым – это наша Родина"? Есть только один ответ на этот вопрос: Крым – это Украина, это оккупированный полуостров, где идет война,
– заявила Джамала.

Полный выпуск программы 24 канала "Теория большого вызова" с Джамалой – читайте здесь.

Смотрите видео интервью с Джамалой:

 

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Теги: Новости Украины Аннексия Крыма LifeStyle Новости LifeStyle Концерты Джамала Музыка
Источник: 24 канал
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