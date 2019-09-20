Джамала рассказала о желании иметь второго ребенка: подробности

Популярная украинская певица, которая стала победительницей Евровидения-2016, Джамала не скрывает своего желания стать мамой во второй раз. Звезда поделилась с поклонниками интересными подробностями своей личной жизни и призналась в том, что готова покинуть на некоторое время сцену ради семьи.

Об этом Джамала рассказала в программе "Утро с Украиной" на канале "Украина". Как признается певица, они с мужем планируют снова стать родителями.

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По словам звезды если она станет матерью во второй раз, она возьмет паузу в музыкальной карьере и посвятит время семье.

Я думаю, что сделаю перерыв для того, чтобы снова родить. Мы будем с радостью ждать пополнения, так как мне очень хотелось бы иметь большую семью. Например, у моей мамы в семье было 7 детей, а у папы 2 – он и сестра,

– заявила звезда.

Кроме того, Джамала добавила, что очень скучает, когда длительное время не может увидеть своего сына Эмира.

"И я думаю, что это основной момент, который меня действительно беспокоит. Но брать его с собой не могу, потому что для него это тяжело. Но не переживайте, у него все хорошо, с ним отец, родители моего мужа – они просто невероятные няни", – отметила она.