Джамала снялась в осенней фотосессии на улицах Киева: стильные фото

Украинская певица Джамала с легкостью доказала, что за эффектными снимками можно не ехать за границу, а хорошо присмотреться к локациям украинских городов. В сети она показала потрясающие фотографии, сделанные во время прогулок Киевом.

На одном из фото, которое Джамала опубликовала на инстаграм-странице, звезда позировала в трендовом брючном костюме в клеточку. Наряд певица выбрала из новой коллекции украинского дизайнера Екатерины Сильченко. Костюм Джамала дополнила пикантным топом, обувью на каблуках и очками.

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Интересно, что Джамала выбрала для эффектного фото локацию, открытую для всех жителей и гостей Киева. Артистка позировала возле фуникулера, расположенного на Почтовой площади в Киеве.

Когда смотрю на такие фото, иногда я представляю себя в другой эпохе. Как выхожу из новой станции фуникулера прямо на Почтовую площадь, а оттуда на речной трамвайчик – наслаждаться бабьим летом и Киевскими склонами,

– романтично написала Джамала.

Не обошла вниманием актриса и популярное среди туристов место – пешеходный мост через Днепр, с которого открывается потрясающий вид на столицу. Там Джамала предстала в трендовых велосипедках, топе и тренче.

Да и обычные стенды с афишами и лестницы могут выглядеть очень стильно – доказывает на практике Джамала. Певица сделала осенние фото в нарядах от Екатерины Сильченко, которые поразили всю сеть.