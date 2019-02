Джамала спела песню, написанную номинантом Грэмми: невероятное аудио

Украинская певица Джамала ошеломила поклонников музыкальной новинкой. Звезда презентовала англоязычную песню "Solo", которую написали для артистки три американских сонграйтера, среди которых-номинант на Грэмми Брайан Тодд.

Премьера аудиоверсии песни состоялась 1 февраля. По словам Джамалы, композицию для нее создала команда музыкантов, которую возглавил знаменитый композитор Брайан Тодд. Это сотрудничество для артистки является знаковым, ведь работы американца неоднократно получали мультиплатиновый статус, входили в топ-5 хит-парадов США и Великобритании и номинировались на Грэмми.

Сама Джамала не сдерживала восторга от работы над песней "Solo". Звезда призналась, что осуществляла запись композиции, когда ее авторы находились в США. Поэтому только дистанционно певица могла получить рекомендации от знаменитого Брайана Тодда.

Работать над этой песней было невероятно интересно. Я не перестаю радоваться тому, как новые технологии сегодня позволяют писать музыку с человеком, который находится на другом конце Земли! Это был очень интересный опыт. Думаю, новая песня понравится моим поклонникам и в Украине, и в других странах,

– рассказала Джамала.

Сотрудничество с украинкой прокомментировал и Брайан Тодд. Композитор отметил, что специально для Джамалы он совместно со своей командой создал песню "Solo". Автор десятков хитов заявил, что был заворожен тембром голоса певицы и ее достижениями, поэтому именно украинка получила возможность спеть его гимн сильных женщин.

"Когда мы познакомились, я был под впечатлением от достижений Джамалы, было очевидно, что она целеустремленный и трудолюбивый артист. А тембр ее голоса потрясающе богат и очень узнаваем. Я подумал, что мы могли бы стать отличной командой для того, чтобы добиться новых успехов на международной сцене. Песню Solo мы писали специально для Джамалы. Она о том, что можно быть сильной даже если ты одна, сама по себе. Это гимн сильных женщин", – отметил Брайан Тодд.

Новая песня Джамалы "Solo": слушайте аудио песни



Новая песня Джамалы "Solo": текст композиции

VERSE 1:

This feels familiar

I know I been here before

I know this game

I’ve played it well and lost the war



PRE:

I bet on love

I did my best just to find it

Maybe I’m fit perfect for loneliness

Still deciding

I’m kind of over you and your endless ways to keep trying

You just keep trying



CHORUS:

Stop doing what you’re doing

You wont win me over

And I’ll just keep rollin’ my eyes

I move away and you come in a little closer

But I don’t want you

Tonight I’m solo



VERSE 2:

I’m not the type to go and fall right at your feet

Every time

I try to leave you wanna follow me



PRE:

I bet on love I did my best just to find it

Maybe I’m fit perfect for loneliness

Still deciding

I’m kind of over you and you and your endless ways to keep trying

You keep trying



CHORUS:

Stop doing what you’re doing

You wont win me over

And I’ll just keep rollin’ my eyes

I move away and you come in a little closer

But I don’t want you

Tonight I’m solo but I don’t want you

Tonight I’m solo



BRIDGE:

Solo I wanna be solo

Solo I wanna be solo



CHORUS:

Stop doing what you’re doing

You wont win me over

And I’ll just keep rollin’ my eyes

I move away and you come in a little closer

But I don’t want you

Tonight I’m solo