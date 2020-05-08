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Джамала трогательно обратилась к поклонникам в День памяти и примирения: Мира нам всем

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Джамала
Джамала / Instagram / @jamalajaaa

Популярная украинская исполнительница Джамала обратилась к поклонникам в День памяти и примирения. Она отметила, что важно помнить свою историю и пожелала мира всем.

Сегодня, 8 мая, чтят память тех, кто погиб во время Второй мировой войны ради того, чтобы последующие поколения жили в мире и покое. Джамала присоединилась к числу тех, кто вспомнил этот день и опубликовала трогательное сообщение на личной странице в инстаграме.

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Джамала – украинская исполнительница крымскотатарского происхождения. Ее народ подвергся депортации в 1944 году и она до сих пор испытывает ту боль, которую выражает в своем творчестве.

Накануне 75 годовщины по случаю Дня Победы артистка поделилась трогательным сообщением и призвала отдать дань уважения тем, чьи жизни унесла война.

Важно помнить свою историю, трагическое прошлое, чтобы не допустить ошибок в будущем. Память делает нас сильнее. Вечное уважение погибшим во Второй мировой войне. Мира всем нам
– написала певица в публикации.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

Напомним, День памяти и примирения в Украине появился в 2015 году и теперь он отмечается ежегодно 8 мая. Завтра, 9 мая, Украина и Европа будут отмечать День Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Автор: Кристина Кобак
Теги: 9 мая LifeStyle Новости LifeStyle Джамала
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