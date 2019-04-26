Джамала трогательно поздравила мужа со второй годовщиной свадьбы: нежные фото

15 Читати новину українською
Джамала и ее муж празднуют вторую годовщину свадьбы
Джамала и ее муж празднуют вторую годовщину свадьбы / Instagram / @jamalajaaa

Украинская певица Джамала поделилась с фанатами радостным личным событием – сегодня, 26 апреля, она и ее муж Сеит-Бекир Сулейманов празднуют вторую годовщину – бумажную свадьбу. По случаю праздника победительница Евровидения-2016 показала милые снимки с празднования и посвятила любимому трогательные слова.

На своей странице в Instagram певица Джамала поделилась нежными интимными воспоминаниями из магического дня. Знаменитость рассказала, что день свадьбы стал для нее именно таким, как она представляла, а потом добавила, что даже лучшим, чем она могла подумать.

Читайте также: Джамала, участница "Холостяк-9", Вакарчук и другие: как звезды реагируют на закон о языке

Украинская звезда призналась, что свадебная церемония началась с исламского обряда никах в мечети и именно там они сказали друг другу заветные "да".

Я очень благодарна за то, что Бог даровал мне тебя,
– трогательно написала Джамала.

Также она добавила отрывок из стихотворения Владимира Сосюры и отметила, что это из этих слов начался их праздничный вечер 26 апреля два года назад.

"Так ніхто не кохав. Через тисячі літ
лиш приходить подібне кохання.
В день такий розцвітає весна на землі
і земля убирається зрання", – прокомментировала свадебные фотографии украинская певица. А завершила нежное поздравление обращением к Богу и благодарностью своему мужу.

Люблю тебя и благодарю! Дальше – больше! Прошу у Бога, чтобы так же с любовью и верой,
– завершила Джамала.

Джамала та її чоловік
Джамала и ее муж празднуют вторую годовщину свадьбы / Instagram / @jamalajaaa

Джамала та її чоловік
Джамала и ее муж празднуют вторую годовщину свадьбы / Instagram / @jamalajaaa

Джамала та її чоловік
Джамала и ее муж празднуют вторую годовщину свадьбы / Instagram / @jamalajaaa

Джамала та її чоловік
Джамала и ее муж празднуют вторую годовщину свадьбы / Instagram / @jamalajaaa

blog_ava
Чтобы пасхальный кулич удался: 8 оригинальных рецептов приготовления с фото
сегодня
73325
Теги: Музыка LifeStyle Звездные свадьбы Джамала
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что нужно святить на Пасху – какие продукты можно и нельзя класть в корзину
сегодня 11:27 Что нужно святить на Пасху – какие продукты можно и нельзя класть в корзину
13158
Вы уже испекли пасхальную паску? Праздничный опрос
25 апреля 20:24 Вы уже испекли пасхальную паску? Праздничный опрос
139
Как приготовить вкусную паску: 5 рецептов ароматной выпечки из Западной Украины
25 апреля 16:36 Как приготовить вкусную паску: 5 рецептов ароматной выпечки из Западной Украины
2298
Куда поехать на Пасху в Украине: лучшие места для отдыха
25 апреля 14:40 Куда поехать на Пасху в Украине: лучшие места для отдыха
1014
Как покрасить пасхальные яйца: 9 идей для окрашивания натуральными красителями (Инфографика)
25 апреля 13:01 Как покрасить пасхальные яйца: 9 идей для окрашивания натуральными красителями (Инфографика)
9802
Новости
Больше новостей
Залиште відгук