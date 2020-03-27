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Джамала трогательно поздравила своего сына с днем рождения: фото

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Украинская певица Джамала не сдерживала эмоций и утром 27 марта поздравила в сети своего 2-летнего сына с днем рождения. Звезда также прикрепила несколько ранее неопубликованных фотографий Эмира-Рахмана.

Долгое время артистка скрывала в сети лицо мальчика и только незадолго до его первого дня рождения начала показывать его миру.

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Сегодня же, во второй день рождения Эмира-Рахмана звезда оставила на своей странице в инстаграме трогательное поздравление.

Не хватит в мире слов, чтобы описать всю любовь! С Днем рождения, Эмир-Рахман!
– написала звезда, продублировав поздравление на крымскотатарском языке.

В заметке Джамала прикрепила несколько фотографий, на которых счастливый сын проявляет разнообразные эмоции.

Для просмотра листайте вправо:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 

Добавим, что Джамала впервые стала мамой 27 марта 2018 года, родив сына от мужа Сеит-Бекира Сулейманова. На протяжении первой беременности украинская знаменитость продолжала принимать участие в различных проект и записывать музыку. Уже 12 февраля 2020 года певица призналась, что ожидает с мужем и сыном появления второго ребенка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мне казалось, у любви есть предел, граница, которая всем нам дана, Как взвешенная крупа, норма. Но ты постучал, дал знак, что здесь, Пристыдил меня, что я вновь не сама. И в секунду расширил просторы любви, что так часто мы сами себе назначаем. И со вселенной внутри ожидаю тебя, Да что там — души не чаю. Нет, невозможно стать опытней и даже привыкнуть. Это чудо, которое дарит Всевышний! ⠀ #masallah

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 

 

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Автор: Ульяна Журба
Теги: Звездные дни рождения Звездные родители Звездные дети Джамала LifeStyle
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