Джамала тронула сеть чувственной фотографией с сыном и мужем

К сознательным гражданам, которые рекомендуют не выходить в людные места в период карантина, присоединилась украинская исполнительница Джамала, которая тоже советует быть дома и проводить это время с пользой для себя. В сети она опубликовала фотографию, которая очаровала поклонников.

В связи с карантином, который ввели из-за коронавируса, звезды и знаменитости придерживаются всех правил, чтобы уберечь себя от заражения. После того, как в Украине начали фиксировать новые случаи заражения COVID-19, приостановлены авиа и автобусные перевозки, закрываются рестораны, заведения общественного питания, поэтому всем рекомендуется работать в домашнем режиме и без особых нужд не покидать дом.

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По словам Джамалы, в любой сложной ситуации, а сейчас именно такая ситуация в целом мире, остается просто любить, просто быть с семьей. Она советует заботиться друг о друге и быть людьми.

Оставайтесь дома! Единственный понятный выход сейчас — это карантин. Всем страшно, пугает неопределенность, все раздражены, абсолютно все теряют материально. Самое главное — оставаться здоровыми и живыми! Помните об этом,

– отметила исполнительница.

Все знаменитости, которым не хватало раньше времени на семью, теперь могут полностью насладиться совместным досугом со своими самыми дорогими. Так, Джамала вместо торопливых дней может понежиться в постели с мужем Бекиром, сыночком Эмиром-Рахманом и собакой Баду.

Такая милая фотография изрядно поразила фанатов певицы. "Вся семья в сборе, а уже совсем скоро вас будет 5", "Замечательное фото – уютное, семейное, хорошее", "Солнечное фото", "Невероятная семья", – пишут пользователи в комментариях под фотографией.

Отметим, правительство советует гражданам быть на карантине и оставаться дома, а также придерживаться простых правил, которые помогут снизить риск инфицирования.



Правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала