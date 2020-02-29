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Джамала тронула сеть нежными фотографиями с сыном

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Популярная украинская исполнительница, победительница Евровидения-2016 Джамала в который раз поделилась фотографиями с сыном. Маленький Эмир-Рахман вместе со звездной мамой позируют на берегу моря.

Джамала недавно рассказала, что ждет второго ребенка и поделилась реакцией мужа на свою беременность. Теперь артистка опубликовала серию нежных фотографий с сыном Эмиром-Рахманом.

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Снимки в публикации можно увидеть двух видов: цветные и черно-белые. Певица с сынишкой позируют на побережье.

Знаменитость одета в костюм коричневого цвета. Среди аксессуаров на ней серьги-кольца и цепочка на шее. Волосы артистки развивает ветер. На лице Джамала сделала макияж в естественных тонах, выделив губы.

Эмир-Рахман на фото изображен в джинсах и белой кофте, которые сочетаются с кроссовками белого цвета.

Мы ждем теплого сезона, ищем место. Хотя все гораздо проще, тепло – это когда родные близко,
- подписала фотографии Джамала.

Джамала з сином
Джамала с сыном на берегу моря / Instagram / @jamalajaaa

Джамала з сином
Джамала с сыном на берегу моря: черно-белое фото / Instagram / @jamalajaaa

 Джамала з сином
Улыбающаяся Джамала и ее сын Эмир-Рахман / Instagram / @jamalajaaa

Джамала з сином
Улыбающаяся Джамала и ее сын Эмир-Рахман / Instagram / @jamalajaaa

Джамала з сином
Звездная мама Джамала и ее маленький сын / Instagram / @jamalajaaa

Джамала з сином
Звездная мама Джамала и ее маленький сын / Instagram / @jamalajaaa
 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Джамала Звездные родители Звездные дети
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