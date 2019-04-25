Джамала, участница "Холостяк-9", Вакарчук и другие: как звезды реагируют на закон о языке

В Украине состоялся исторический момент – Верховная Рада приняла закон о функционировании украинского языка. На такое решение, за которое проголосовали 278 нардепов, отреагировало немало представителей разных культурных слоев. Среди них – исполнители Джамала и Святослав Вакарчук, поэт Андрей Любка и участница 9 сезона реалити-шоу "Холостяк" Ольга Еремей.

25 апреля парламент проголосовал за законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Этот закон меняет языковую политику и условия ее реализации, а на украинском языке должны будут разговаривать все граждане страны и те, кто хочет стать гражданином государства.

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Одним из первых на закон об украинском языке отреагировал исполнитель и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

"Молодцы! Не подвели", – отметил артист.

На историческое событие в Украине также отреагировала победительница Евровидения-2016 и уроженка Крыма Джамала. Артистка написала импровизированное стихотворение, в котором призналась, что каждый день старается совершенствовать навыки украинского языка.

"Я совершенствую тебя каждый день, у меня не всегда получается и я, ссорюсь с тебой и ругаюсь. А как начинаю петь – каюсь, влюбляюсь в тебя снова и снова, потому что делаешь меня лучше, как любовь, я благодарю тебя за это. Обещаю, я не подведу, так безгранично и очень искренне тебя люблю! ", – очаровала искренним сообщением Джамала.

Украинский поэт Андрей Любка тоже не остался в стороне языкового закона и поделился мыслями, что Украине пришлось познать не один исторический урок, чтобы в конце концов дождаться этого дня.

"Спасибо всем причастным к Закону о государственном языке! Надо было двадцать восемь лет и войну, чтобы общество и государство наконец осознали важность украинского языка. Язык – это оружие!", – говорится в заметке Любки.

К обсуждениям и поздравлений украинцев с принятием законопроекта присоединилась украинская ведущая и участница популярного реалити-шоу "Холостяк" 9 сезон Ольга Еремей. По ее словам, день 25 апреля – действительно исторический, ведь "депутаты таки разобрались с законодательным "спамом" "Оппоблока" и сдались под давлением "морали и совести" Филарета и Ющенко".

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"Имеем единственный государственный язык!.. Перемен ждет немало. На раскачку есть три года – тогда начнут штрафовать. В тюрьмы сажать не будут. Уголовной ответственности документ не предусматривает. Вступает в силу через два месяца, в полном объеме будет действовать через лет десять. Пока текста на сайте ВР не вижу, поэтому ловите такую ​​иллюстрацию. Вероятно, сегодня маленький праздник. Поздравляю! ", – рассказала информацию своим сторонникам Оля Еремей, добавив в Instagram-сообщение подробную инфорграфику 24 канала.

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Закон о государственном языке: что изменится / 24 Канал