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Джамала умилила сеть детским фото и рассказала историю из детства

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Знаменитая украинская исполнительница, победительница песенного конкурса Евровидение-2016 Джамала в преддверии 8 марта тронула сеть волшебным фото из детства и историей о тюльпанах, которая произошла, когда она была маленькая.

Джамала недавно опубликовала фотографии из Амстердама, чем заинтриговала своих поклонников. На днях певица посетила в Нидерландах теплицы, где выращивают тюльпаны. Видео с экскурсии распространила на своей странице в инстаграме. Также она поделилась серией фотографий из оранжереи и показала архивный кадр из детства среди тюльпанов.

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На первом снимке артистка изображена маленькой девочкой. Она позирует в теплице с тюльпанами. Одета будущая звезда в белую юбку и красную куртку. Ее волосы украшают два больших банта. Джамала рассказала почему для нее тюльпан – это не просто цветок.

Мой папа профессиональный музыкант, но в конце 80-х ему пришлось оставить музыку и начать дело, которое сможет прокормить семью. Это были сложные времена. В Мелитополе он устроился на подработку в теплицу, выращивал огурцы, помидоры. А чуть позже заинтересовался тюльпанами, тогда в нашей стране только начали появляться редкие сорта из Голландии. Папа на последние деньги покупал небольшие партии луковиц, ежегодно пытаясь увеличивать их количество,
– рассказала певица.


Маленькая Джамала среди тюльпанов / Instagram / @jamalajaaa

Также она отметила, что важно успеть вырастить тюльпаны к 8 марта.

С 5 марта начинались активные продажи. Мне было 5 лет, папа будил нас с сестрой в 6 часов утра и мы шли в теплицу. Мы аккуратно срывали цветы, нежно перетягивали каждый бутон резинкой, чтобы он не раскрывался заранее. Специальных холодильников у нас не было, а цветы надо было держать в холоде, чтобы на рынок они попали в презентабельном виде,
– вспомнила исполнительница.

В 2017 году голландская компания StoKolex вывела сорт тюльпана Jamala. Знаменитость отмечает, что невероятно радовалась этому, потому что тот момент вернул ее в детство и напомнил семейное дело.

Джамала
Певица Джамала в теплице тюльпанов в Нидерландах / Instagram / @jamalajaaa

Джамала
Джамала и 8 миллионов тюльпанов / Instagram / @jamalajaaa

Джамала
Джамала среди тюльпанов / Instagram / @jamalajaaa

Джамала
Исполнительница Джамала вспомнила семейное дело по выращиванию тюльпанов / Instagram / @jamalajaaa

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Нидерланды Джамала Новости LifeStyle
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