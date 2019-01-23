Джамала умилила сеть совместными кадрами с сыном: фото

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Джамала умилила сеть общей тренировкой с сыном
Джамала умилила сеть общей тренировкой с сыном / Instagram / @jamalajaaa

Украинская певица Джамала после горячего отпуска на острове Маврикий вернулась в Киев. Звезда, которая на протяжении отпуска не видела своего сына, пытается проводить с ним как можно больше времени.

В своем блоге Джамала опубликовала несколько волшебных кадров с 9-месячным Эмиром. По словам певицы, в течение двух дней после возвращения в Украину она не отпускала маленького сына из объятий.

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Кроме этого, звезда призналась, что после рождения Эмира полюбила просыпаться утром. Джамала показала, как ее сын будит отца. Волшебные фото умилили сеть.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

Однако солнечный отдых еще и стимулировал Джамалу на занятия спортом. В столице звездная мама сходила на тренировку в стильном черном костюме. И маленький Эмир позанимался спортом в детском фитнес-клубе. Мальчик покорял лестницу, тщательно переставляя ножки с одной ступени на другую. 

Маленький син Джамали на тренуванні
Маленький сын Джамалы на тренировке / Instagram / @jamalajaaa

Джамала показала фото з тренування
Джамала на тренировке / Instagram / @jamalajaaa

Теги: Музыка LifeStyle Новости Украины Дети и несовершеннолетние Джамала
Источник: 24 Канал
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