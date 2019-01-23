Джамала умилила сеть совместными кадрами с сыном: фото
Украинская певица Джамала после горячего отпуска на острове Маврикий вернулась в Киев. Звезда, которая на протяжении отпуска не видела своего сына, пытается проводить с ним как можно больше времени.
В своем блоге Джамала опубликовала несколько волшебных кадров с 9-месячным Эмиром. По словам певицы, в течение двух дней после возвращения в Украину она не отпускала маленького сына из объятий.
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Кроме этого, звезда призналась, что после рождения Эмира полюбила просыпаться утром. Джамала показала, как ее сын будит отца. Волшебные фото умилили сеть.
Однако солнечный отдых еще и стимулировал Джамалу на занятия спортом. В столице звездная мама сходила на тренировку в стильном черном костюме. И маленький Эмир позанимался спортом в детском фитнес-клубе. Мальчик покорял лестницу, тщательно переставляя ножки с одной ступени на другую.
Маленький сын Джамалы на тренировке / Instagram / @jamalajaaa
Джамала на тренировке / Instagram / @jamalajaaa
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