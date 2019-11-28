Джамала, Вакарчук и другие на премьере триллера "Цена правды" о Голодоморе: реакции звезд

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Впечатления от фильма "Цена правды" о Голодоморе / Коллаж: LifeStyle 24

Копродукционный триллер "Цена правды" (Mr. Jones) или, согласно с рабочим названием, "Гарет Джонс", дебютировал на украинском экране сегодня, 28 ноября. Украинские знаменитости, посетившие премьеру уже поделились впечатлениями от просмотра.

Сегодня, 28 ноября, в украинских кинотеатрах стартовал показ фильма "Цена правды", над которым работали Украина, Великобритания и Польша. Режиссером ленты, основанной на реальных событиях, выступила польская сценаристка и режиссер Агнешка Холланд. Однако, поскольку в фильме будут описаны ужасные события украинской истории 1932-1993-х годов, допремьерный показ в Украине состоялся достаточно громко и несколько быстрее, чем общая премьера.

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Так, на днях во Львове состоялся первый показ фильма "Цена правды", где сопродюсер картины Егор Олесов представлял ее местным зрителям. А за день до всеукраинской премьеры исторический триллер презентовали в Киеве вместе с режиссером и актером, исполнившим главную роль.

Напомним, фильм "Цена правды" рассказывает о журналиста Гарете Джонсе, который искал для себя большое дело и решил отправиться в Москву, чтобы взять интервью у Сталина. Однако его поиски материала завершились расследованием Голодомора, о котором ему сначала не поверили, а потом запрещали писать в британских СМИ.

Поскольку украинская певица Джамала записала саундтрек к украинской версии фильма, она была в списке приглашенных на допремьерный показ фильма накануне, 27 ноября. Свои впечатления от просмотра фильма "Цена правды" артистка описала на странице в Инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подивилася фільм @garethjonesstory і я справді в захваті від усього: акторської гри @jginorton неймовірної роботи режисерки Аґнешки Холланд, операторської майстерності. Переглянула і знаходжуся під дуже особливим враженням. Шкода, що ми так мало знаємо про себе, про тогочасні деталі. Нам дійсно не вистачає таких великих фільмів про нашу історію. Переповнена емоціями і навіть не знаю, що ще додати. Ви маєте, маєте, маєте побачити цей фільм! Він справді того вартий. Дуже щаслива стати маленькою частиною такого великого кіно. #jamala #цінаправди

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

Также на допремьерном показе засветился Святослав Вакарчук, который опубликовал фотографию с Джеймсом Норманом, исполнившим главную роль, на своей странице в Инстаграме. Под снимком солист группы "Океан Ельзи" заявил, что фильм "Цена правды" еще раз доказывает теорию, что правда всегда побеждает.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Думки після перегляду «Ціна правди» @garethjonesstory: Валлійський журналіст Ґарет Джонс першим відкрив світу правду про Голодомор. В той самий час пулітцерівський лауреат журналіст Уолтер Дюранті свідомо розказував світу казки про «досягнення» сталінського режиму, підіймаючи на сміх правду Джонса. Як виявилось, в тому числі, через «певну політичну доцільність». І сьогодні ми чуємо про «політичну доцільність» від деяких західних послідовників Дюранті, коли вони цинічно виправдовують бажання «дружити» з Росією. Але правда є правда. Правда завжди перемагає «політичну доцільність». Переможе і цього разу!

Допис, поширений Святослав Вакарчук (@sviatoslav.vakarchuk)

Свое восхищение лентой выразила известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая. Она также сделала несколько снимков с актерами и съемочной командой, под которыми в Инстаграме написала о своих впечатлениях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ціна правди. @garethjonesstory Режисерка Агнешка Голланд розповіла історію валлійського журналіста, котрий першим західному світові розповів про Голодомор в Україні. Джеймс Нортон @jginorton втілив образ Гарета Джонса і передав його жагу докопатися до правди. В той час, як інший журналіст Волтер Дюранті отримав пулітцерівську премію за брехливі та пропагандиські статті про Радянський союз та заперечував голод в Україні! Світ дізнався правду і Гарет за це згодом поплатився своїм життям, не доживши один день до свого 30-річчя. Пропаганда процвітає і нині, ми всі щодня спостерігаємо її руйнівну силу. Але, вірю, що правда переможе! #jamesNorton #ЦінаПравди #голодомор #AgnieszkaHolland #GaretJones #movie

Допис, поширений Solomiya Vitvitska (@solomiyavitvitska)

Не смогла удержаться от пространного комментария известная украинская актриса Ирма Витовская. Свое впечатление от просмотра фильма она написала на своей странице в Фейсбуке. "Идите в кино", – призвала своих фанатов к посещению премьеры артистка.

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: Новости Украины LifeStyle Кино Голодомор Джамала Святослав Вакарчук - новости Голливуд
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