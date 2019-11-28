Джамала, Вакарчук и другие на премьере триллера "Цена правды" о Голодоморе: реакции звезд

Копродукционный триллер "Цена правды" (Mr. Jones) или, согласно с рабочим названием, "Гарет Джонс", дебютировал на украинском экране сегодня, 28 ноября. Украинские знаменитости, посетившие премьеру уже поделились впечатлениями от просмотра.

Сегодня, 28 ноября, в украинских кинотеатрах стартовал показ фильма "Цена правды", над которым работали Украина, Великобритания и Польша. Режиссером ленты, основанной на реальных событиях, выступила польская сценаристка и режиссер Агнешка Холланд. Однако, поскольку в фильме будут описаны ужасные события украинской истории 1932-1993-х годов, допремьерный показ в Украине состоялся достаточно громко и несколько быстрее, чем общая премьера.

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Так, на днях во Львове состоялся первый показ фильма "Цена правды", где сопродюсер картины Егор Олесов представлял ее местным зрителям. А за день до всеукраинской премьеры исторический триллер презентовали в Киеве вместе с режиссером и актером, исполнившим главную роль.

Напомним, фильм "Цена правды" рассказывает о журналиста Гарете Джонсе, который искал для себя большое дело и решил отправиться в Москву, чтобы взять интервью у Сталина. Однако его поиски материала завершились расследованием Голодомора, о котором ему сначала не поверили, а потом запрещали писать в британских СМИ.

Поскольку украинская певица Джамала записала саундтрек к украинской версии фильма, она была в списке приглашенных на допремьерный показ фильма накануне, 27 ноября. Свои впечатления от просмотра фильма "Цена правды" артистка описала на странице в Инстаграме.

Также на допремьерном показе засветился Святослав Вакарчук, который опубликовал фотографию с Джеймсом Норманом, исполнившим главную роль, на своей странице в Инстаграме. Под снимком солист группы "Океан Ельзи" заявил, что фильм "Цена правды" еще раз доказывает теорию, что правда всегда побеждает.

Свое восхищение лентой выразила известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая. Она также сделала несколько снимков с актерами и съемочной командой, под которыми в Инстаграме написала о своих впечатлениях.

Не смогла удержаться от пространного комментария известная украинская актриса Ирма Витовская. Свое впечатление от просмотра фильма она написала на своей странице в Фейсбуке. "Идите в кино", – призвала своих фанатов к посещению премьеры артистка.