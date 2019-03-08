Джамала впервые показала лицо своего маленького сына: волшебные фото

Украинская певица Джамала умело сочетает сольную вокальную карьеру с воспитанием маленького сына Эмира-Рахмана, которому в конце марта исполнится год. До этого артистка тщательно оберегала малыша от внимания общественности, скрывая его лицо. А в Международный женский день Джамала впервые показала сына за букетом цветов.

На 8 марта певица Джамала решила не просто поздравить своих поклонниц с праздником, но и сделать для них уникальный подарок. В Instagram-Stories она показала, как прошло ее идеальное утро с родными.

Читайте также: Представители Джамалы прокомментировали ее выступления в России в 2014 году

Однако не это ошеломило подписчиков блога артистки. На кадрах поздравления Джамала показала букет с желтыми тюльпанами, позади которых виднелся ее маленький сыночек Эмир-Рахман. Впервые на снимке хоть чуточку было видно лицо ребенка.

"Мои самые красивые тюльпанчики. Впервые от моих мальчиков", – трогательно написала она.



Джамала показала лицо своего сына / Instagram / @jamalajaaa



Поздравление Джамалы на 8 марта / Instagram / @jamalajaaa

Накануне Международного женского дня Джамала поделилась, что готовит для меломанов еще больше сюрпризов. На почти 2 недели она отправилась в удаленную студию звукозаписи, расположенную на острове посреди океана. Именно там, без связи и вдали от людей, она записала новые песни, которые вскоре представит в сети.

"Одиннадцать дней почти без связи, в отдаленной студии звукозаписи на острове посреди океана. Наконец выдалась возможность посвятить время именно написанию новой музыки в месте, где ничто и никто не отвлекают. Я бы могла прожить так целый год, но очень скучала за семьей, мужем и маленьким Эмиром-Рахманом. Как же я рада снова быть с ними!"– рассказала Джамала.