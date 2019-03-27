Джамала впервые полностью показала лицо сына: трогательные фото

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Джамала с мужем и сыном
Джамала с мужем и сыном / Instagram / @jamalajaaa

Украинская певица Джамала поздравила своего первенца – сына Эмир-Рахмана – с его первым днем рождением. В честь праздника знаменитость впервые показала фото мальчика, не скрывая его лицо.

Новые снимки Джамала опубликовала на своей странице в Instagram.

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В серии фотографий украинская артистка впервые за год показала полностью лицо Эмир-Рахмана. Ранее публично она не демонстрировала такие открытые снимки. В подписи звезда призналась, как материнство изменило ее.

Ты появился на свет очень вовремя и перевернул мою жизнь с ног на голову! Сейчас трудно представить, что когда-то я жила без тебя. Я невероятно счастлива, что ты наш сын. С первым годом, Эмир-Рахман,
– заявила певица.


Сын Джамалы Эмир-Рахман / Instagram / @jamalajaaa


Семья Джамалы / Instagram / @jamalajaaa


Семья Джамалы / Instagram / @jamalajaaa


Сын Джамалы Эмир-Рахман / Instagram / @jamalajaaa


Сын Джамалы Эмир-Рахман / Instagram / @jamalajaaa


Сын Джамалы Эмир-Рахман / Instagram / @jamalajaaa

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Теги: Дети и несовершеннолетние Музыка Звездные мамы Джамала LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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