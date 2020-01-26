24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Джамала вспомнила, какими для нее были три сезона талант-шоу Голос страны

9 Читати новину українською
Певица Джамала / Instagram / @jamalajaaa

Знаменитая украинская певица на протяжении трех лет занимала судейское кресло вокального проекта "Голос страны". На личной странице в инстаграме звезда поделилась архивными кадрами самых эффектных образов и пожелала новому тренерскому составу мужества и сил.

19 января на телеканале "1+1" состоялась премьера юбилейного десятого сезона шоу "Голос страны". В этом году среди тренеров раз оказались Тина Кароль, молдавский артист Дан Балан, певец Монатик. А вот рэпер Потап разделил двойное кресло с женой Настей Каменских, у которой уже был опыт наставницы в вокальном проекте, однако судейское кресло "Голоса страны" занимает впервые.

Горячая тема: Голос страны 10 сезон 1 выпуск: какими сюрпризами отметилась премьера шоу

Певица, которая принесла победу Украине на международном песенном конкурсе Евровидение в 2016 году передала ответственность своим звездным коллегам. Джамала возглавляла тренерский состав в течение трех лет. Она успела совмещать съемки в двух взрослых и одном детском сезонах "Голоса страны" с воспитанием сына Эмира-Рахмана. Звезда вспомнила, каким для нее выдался судейский опыт.

Голос страны – уникальный проект, который позволял мне меняться и менять, учить и учиться. Эксперименты, импровизации, спонтанные дуэты с участниками, тренерами, изменение образов. Временами было сложно эмоционально чувствовать разочарование участников после отказа, иногда обиды, их волнение перед выступлениями,
– призналась Джамала.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

Народная артистка Украины отметила, что вокальный проект является очень серьезным испытанием для всех сторон. Именно поэтому Джамала поспешила пожелать знаменитым коллегам мужества, которое обязательно им пригодится в течение всего шоу.

Приветствую новый тренерский состав "Голоса"! Он такой звездный и большой, мне кажется, что места среди участников должно хватить всем. Друзья, выберите настоящий Голос нашей страны!
– отметила певица.

Трогательные слова она дополнила архивными кадрами образов, каждый из которых был смелым экспериментом. Предлагаем и вам вспомнить, какими нарядами поражала звезда в течение трех лет талант-шоу "Голос страны".

джамала
Джамала на шоу "Голос страны" / Instagram / @jamalajaaa

джамала
Джамала на шоу "Голос страны" / Instagram / @jamalajaaa

джамала
Джамала на шоу "Голос страны" / Instagram / @jamalajaaa

джамала
Джамала на шоу "Голос страны" / Instagram / @jamalajaaa


Джамала на шоу "Голос страны" / Instagram / @jamalajaaa

джамала
Джамала на шоу "Голос страны" / Instagram / @jamalajaaa

Лунный календарь на январь 2020
сегодня
14661
Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Джамала
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
25 января 20:34 Лунный календарь стрижек на январь 2020: интересные советы
Квітослава Туз 29174
25 января 13:00 Педагог, физик или певец: какое образование получили украинские артисты – тест
Юлія Михайлова 1730
25 января 10:25 Как менялся образ Тины Кароль за время ее карьеры: фото, которые поражают
Юлія Михайлова 1708
25 января 09:40 Китайский Новый год 2020: дата и традиции праздника
Квітослава Туз 9582
24 января 16:30 Хватит примитизировать образ украинца, – интервью с создателями фильма "Мои мысли тихие"
Катерина Петренко 432
Новости
Больше новостей
Залиште відгук