Джамала выпустила новый лирический трек "Кохаю" с казахским рэпером Jah Khalib

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Jah Khalib и Джамала выпустили песню "Кохаю"
Jah Khalib и Джамала выпустили песню "Кохаю" / Instagram / @jamalajaaa

Украинская исполнительница Джамала презентовала совместный трек с казахским рэпером Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) под названием "Кохаю". В сингле победительница Евровидения-2016 поет на украинском языке, в то время как Khalib – на русском.

Премьера трека состоялась 29 октября на таких музыкальных площадках, как Apple Music, Google Play Music, Spotify, а также на YouTube. Известно, что вместе с треком у рэпера Jah Khalib состоялась премьера целого музыкального альбома под названием "Выход в свет".

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Jah Khalib и Джамала – Кохаю: слушать песню онлайн

"Вышла магическая работа, о той непонятной связи между людьми, которая помогает им пройти все на своем пути", – прокомментировала совместную работу с "Джа Халибом" Джамала.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 

Известно, что зарубежный рэпер выступит с концертом в столице Украины 8 ноября. Во Львове 28 октября он побывал с той же концертной программой.

Что известно о Jah Khalib? Это казахский русскоязычный рэпер, певец, битмейкер и продюсер казахстанско-азербайджанского происхождения, который активно гастролирует по странам СНГ. В 2015 году был в Крыму, нарушив при этом правила пересечения границы Украины, а также правила въезда иностранцев на временно оккупированные территории. Несмотря на это, рэпер продолжает гастролировать по городам Украины. Свою активную музыкальную деятельность он начал в 2015-м и с тех пор выпустил 5 альбомов. В 2017 году стал лауреатом российской музыкальной премии МУЗ-ТВ в номинации "Прорыв года".

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Теги: LifeStyle Музыка Джамала
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