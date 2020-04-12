Джамала выразила благодарность врачам и вспомнила собственные болезни: архивные кадры звезды

Представители украинского шоу-бизнеса друг за другом публично выражают благодарность врачам, которые самоотверженно спасают жизни пациентов в разгар коронавируса. Джамала не только поблагодарила медиков, но и обнародовала собственные болезни, которые одолела в детстве и подростковом возрасте.

Из-за пандемии коронавируса на плечи врачей по всему миру легла ответственность за жизни тысяч инфицированных коронавирусом пациентов. За круглосуточный и неутомимый труд им выражают благодарность отечественные и голливудские звезды. Певица Джамала на страницах своего Инстаграма присоединилась к мейнстриму и даже призналась, какие сложные болезни ей пришлосьпережить.

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Как оказалось, в возрасте 6 лет артистка страдала от частых отитов. Несмотря на то, что она боялась врачей, медикам все же удалось вылечить девочку и избавить ее от страшных болей и ангин. Джамала вспомнила, что на приеме у врача всегда говорила одну фразу: "Не делайте мне больно, я вам песенку спою".

Однако уже на первом курсе консерватории в 18 лет ее настигла скарлатина. Она была вынуждена 40 дней провести в стенах инфекционной больницы наедине. Звезда волновалась, что пропускает важные занятия по вокалу и не может полноценно общаться с друзьями.

Это была какая-то программа "За стеклом", потому что с сестрой и одногруппниками, которые приезжали ко мне, мы виделись только через стекло. Ко мне никого не пускали ... Важно было долечиться, ведь скарлатина поражает самое ценное – горло,

– объяснила Джамала.

Не менее яркими впечатлениями от работы медиков стали первые роды певицы. Она заверила, что главный врач, анестезиолог, акушерки и медсестры были слаженной командой, похожей на профессиональный музыкальный коллектив. "Сейчас особенно хочется выразить свою поддержку и благодарность врачам, которые в это сложное время спасают жизни", – высказалась Джамала.

Пост благодарности она дополнила архивными кадрами из детства и подросткового возраста. В серию фото звезда добавила совместные с врачами фотографии, которые были сделаны после родов и во время медицинских осмотров двухлетнего сына Эмира.