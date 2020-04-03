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Джамала выступит на онлайн-Евровидении: дата концерта

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Джамала выступит на альтернативном шоу / Слух

Украинская певица Джамала, которая одержала победу на Евровидении-2016, выступит с победной песней на онлайн-концерте Евровидения.

После отмены Евровидения-2020, которое должно было состояться в мае в Роттердаме, из-за пандемии коронавируса, организаторы нашли альтернативный вариант, как поддержать зрителей и конкурсантов и запустили онлайн-концерт "Евровидение: Европа светит светом".

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Уже сегодня, 3 апреля, стартует серия онлайн-концертов на ютубе. Эпизод такого концерта предусматривает выступления нескольких участников конкурса, в том числе и исполнителей, которые должны были бороться за победу в этом году. Конкурсанты исполнят авторскую композицию и кавер-версию другой песни Евровидения.

Так, на своей личной странице в инстаграме Джамала отметила, что тоже будет выступать с песней, благодаря которой одержала победу на Евровидении в 2016 году.

"Я буду выступать 10 апреля и, конечно, выполню нашу победную 1944. Но это еще не все! Организаторы Евровидения предложили спеть еще одну песню: по своему усмотрению выбрать из песен-победительниц прошлых лет. Я составила шорт-лист из 4 песен, а решающий выбор за вами!", – написала певица.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

Джамала выбрала песни, которые хотела выполнить, а какую именно слушатели услышат в ее исполнении, решат поклонники в твиттер-аккаунте Евровидения. Голоса подсчитают уже сегодня вечером.

Исполнительница поделилась песнями, которые ей больше всего импонируют:

– песня шведской певицы Loreen Euphoria, с которой она представляла Швецию на песенном конкурсе Евровидение 2012 и одержала победу;

– песня Heroes шведского певца Монса Сельмерлева, с которой он представил Швецию на песенном конкурсе Евровидение в 2015 году и получил победу;

– песня Amar Pelos Dois португальского певца Сальвадора Собрала, с которой он победил в Евровидении в 2017 году;

– песню Arcade голландского певца Дункана Лоренса, который представлял Нидерланды на Евровидении 2019 в Тель-Авиве и победил.

 

Автор: Юлия Турелык
Теги: LifeStyle Евровидение Евровидение 2020 Джамала
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