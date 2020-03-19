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Джамала записала кавер на хит Билли Айлиш и объявила об онлайн-концерте: видео

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Знаменитая украинская исполнительница относится к тем представителям отечественного шоу-бизнеса, которые активно демонстрируют свой досуг во время национального карантина. Так, Джамала решила развлечь фолловеров музыкой именитых коллег и совсем скоро пообещала порадовать своей.

На личной странице в инстаграме Джамала опубликовала видео, в котором исполнила хит No Time To Die победительницы Грэмми-2020 18-летней Билли Айлиш. Звезда записала кавер совместно с гитаристами и пианистом. Локациями съемок для музыкантов стали собственные дома.

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Кроме того, на днях солистка группы The Hardkiss Юлия Санина одной из первых украинских звезд провела онлайн-концерт в инстаграме. Знаменитость передала инициативу коллегам – Джамале и Тине Кароль, которые публично реагируют на ситуацию в стране и помогают бороться с паникой.

Так, Джамала объявила, что готова присоединиться к флешмобу и пригласила поклонников на онлайн-концерт уже 24 марта в 19:00.

Что могут делать музыканты во время карантина? Играть музыку, которая вдохновляет. No Time to Die, друзья! Все будет хорошо,
– отметила артистка.

Несмотря на то, что видео появилось на личной странице певицы недавно, меньше чем за сутки его посмотрели почти 80 тысяч пользователей. Фаны радостью оценили такой поступок кумира и завалили Джамалу просьбами выполнить и другие мировые хиты: "В вашем исполнении, это настоящее сокровище и наслаждение для души", "До мурашек", "Это так круто, ощущение будто и в самом деле в одном помещении. Можно еще", "В это непростое время музыка объединяет и поддерживает".

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Музыка Джамала
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