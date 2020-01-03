Джамала заворожила сеть новыми чувственными фотографиями

Украинская певица активно примеряет новые образы и делится результатами съемок на страницах социальных сетей. Так, в новой фотосессии звезда появилась в изысканном наряде, который подчеркнул ее изящество и женственность.

На своей странице в инстаграме победительница Евровидения 2016 разместила фотографии, на которых появилась в полупрозрачной черной рубашке с открытым декольте. Она дополнила образ ярким макияжем нюдових оттенков и массивными серебряными перстнями.

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Джамала воплотила всю женственность и обольстительность в новых кадрах. Одна из фотографий, на которой она смотрит в свое отражение в зеркале, воспроизводит особую загадочность образа певицы. Судя по подписи к сообщению, звезда пристально всматривается в свое будущее.

Проснулась и подумала, что еще не успела ничего глобального запланировать на год. А вы как? Может, пишете свои мечты на бумажке, а потом сжигаете и запиваете шаманским? Пытаетесь заглянуть в будущее, как в зеркало? Или боитесь сглазить?

– поинтересовалась Джамала в своих поклонников.



Джамала / Instagram / @jamalajaaa



Джамала / Instagram / @jamalajaaa



Джамала / Instagram / @jamalajaaa

Недавно исполнительница решила поэкспериментировать со стилем и показать образ в стиле американской артистки Арианы Гранде. Джамала создала бюджетный образ из вещей, которые стилисты нашли в секонд-хенде или комиссионных магазинах. Она призвала не стесняться покупать подержанные вещи и быть "сознательным покупателем".