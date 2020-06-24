Украинская певица крымского татарского происхождения Джамала 19 июня второй раз стала мамой. Артистка родила мальчика, которого назвали Селим-Гирай. Теперь исполнительница поделилась трогательными моментами выписки из роддома и встречи старшего сына с младшим.

Чувственные кадры звездная мамочка опубликовала на личной странице в инстаграме. Она позировала вместе с мужем Бекиром Сулеймановым, который держал на руках новорожденного малыша.

К теме Джамала во второй раз стала мамой

На видео показан трогательный момент, когда исполнительнице и ее возлюбленному вручали свидетельство о рождении сына. В эти мгновения ей было трудно сдержать слезы. Джамала показала эмоции, которые умилили поклонников.

Джамалу выписывают из роддома: смотрите видео онлайн

В роддом родителей пришли поздравить друзья. Позже все вместе они отправились отпраздновать радостное событие на террасе одной из киевских кофеен.

Новоиспеченные родители празднуют рождение сына: смотрите видео онлайн

Победительница "Евровидения-2016" поделилась еще одним трогательным моментом. Она показала знакомство старшего сына, двухлетнего Эмира-Рахмана с новорожденным Селимом-Гираем.

Первая встреча сыновей Джамалы: смотрите видео онлайн

Поклонники советовали Джамале подарить Эмиру подарок, якобы от младшего братика. Она решила воспользоваться этим советом и вручила первенцу огромную игрушку.

Эмир-Рахман получает подарок от Селима-Гирая: смотрите видео онлайн