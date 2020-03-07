Джаред Лето едва не погиб из-экстремального хобби: фото

Американский актер и музыкант Джаред Лето днях напугал своих поклонников жуткой историей. Солист группы Thirty Seconds To Mars заявил, что едва не погиб во время очередного занятия скалолазанием.

Джаред Лето пытался покорить знаменитую скалу Red Rock, штат Невада. Однако перед занятием скалолазанием он не проверил свое снаряжение, что могло и привести к смерти. Страховочная веревка, которую использовал Джаред Лето, стерлась из-за острых краев скалы, он обнаружил, когда снаряжение оборвалось. В результате инцидента никто не пострадал.

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Не хочу драматизировать, но сегодня тот день, когда я едва не погиб. Я с профессиональным скалолазом Алексом Хоннольдом едва не сорвался со скалы. Я посмотрел вверх, и через несколько секунд моя страховочная веревка оборвалась, я завис на высоте около 600 футов (182 метра, – LifeStyle 24),

– рассказал Джаред Лето.

Спасло артиста то, что его страховал профессиональный скалолаз, который и помог ему продолжить покорять вершину. Уже после пережитого Джаред Лето решил не сдерживать эмоций и откровенно рассказал, что чувствовал, когда едва не погиб. Артист уверяет: у него не было панического страха, а только прилив адреналина и осознание происходящего.

"Помню, как смотрел вниз на землю. Это был странный момент – меньше страха, больше осознания реальности и нотки меланхолии. Адреналин появился после того, как я вернулся на скалу. Но мы пережили все это и выжили. В общем это было достаточно весело. Мы продолжили забираться на гору и ночью", – поделился он.

Это не первое хобби Джареда Лето, которое угрожает его жизни. В 2017 году оскароносный актер чуть не упал со скалы в национальном парке Йосемити.

"В своей жизни я несколько раз был близок к смерти, и последний случай произошел совсем недавно. Был момент в Йосемити, когда я болтался на тросе на высоте 900 метров... Помню, что в этот момент у меня был очень прямой разговор с самим собой. О том, что терять рассудок в такой момент неэффективно. О том, как это важно для выживания – оставаться настолько спокойным, насколько это возможно", – рассказывал он.

Однако после нескольких инцидентов Джаред Лето продолжает заниматься скалолазанием и делиться жуткими приключениями со своими поклонниками.