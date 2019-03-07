Джаред Лето обнародовал первые снимки: премьера фильма "Морбиус" по комиксам Marvel не за горами

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Джаред Лето
Джаред Лето / Instagram / @jaredleto

Голливудский актер и знаменитый музыкант поделился с поклонниками свежими снимками со съемок одного из самых ожидаемых фильмов. Джаред Лето опубликовал кард с бекстейджа в социальной сети.

В конце января стало известно, что в фильме, который будет снят по мотивам комиксов Marvel, также будет сниматься Мэтт Смит, который известен игрой в сериале "Корона". А уже в начале марта один из главных героев будущей киноленты "Морбиус" обнародовал первые фото со съемочной площадки.

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Джаред Лето опубликовал кадр с бекстейджа на своей странице в Instagram. На фото перед актером кто-то держит нумератор (кинематографическую хлопушку, – LifeStyle 24), а он сидит в светлом наряде в плохо освещенном помещении.

По сюжету, события разворачиваются в современном мире, в центре которых предстает биохимик Майкл Морбиус. Он с детства страдает редким генетическим заболеванием и всю свою жизнь посвятил изобретению лекарства. Однако последний его эксперимент станет самым неудачным из всех. Для нового исследования он использовал кровь летучей мыши, что вызвало его превращение в вампира.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений JARED LETO (@jaredleto)

 

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Теги: LifeStyle Голливуд Кино
Источник: LifeStyle 24
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