Джаред Лето позвонил Лесе Никитюк и другим украинским звездам в прямом эфире

Популярный американский актер, солист группы 30 Seconds to Mars позвонил украинским знаменитостям в прямом эфире. Певец пообщался с Лесей Никитюк, Андреем Бедняковым и Натальей Холоденко.

Как известно, Джаред Лето 12 дней находился в пустыне на медитации, и только когда вернулся, узнал о пандемии коронавируса. Он был очень шокирован тем, что сейчас происходит в мире. Поэтому, чтобы развлечь и поддержать своих подписчиков, Лето выбирает кого-то из своих фанов и звонит им в прямом эфире.

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Во вторник, 24 марта, повезло лично пообщаться с настоящей звездой и украинским знаменитостям. Эфир музыканта смотрело 20 000 человек.

Когда Джаред Лето позвонил Лесе Никитюк, она настолько растерялась, что от избытка эмоций даже заплакала.

Ты позвонил мне, дурачок. Надо срочно распустить волосы. Почему я не накрашена?,

– эмоционально высказалась Никитюк.

В разговоре она отметила, что очень любит исполнителя. Также она рассказала артисту, что живет на два города – Киев и Хмельницкий. В свою очередь музыкант отметил, что бывал в Киеве и провел там достаточно хорошо свое время.

Впоследствии певец позвонил телеведущему Андрею Беднякову, который поблагодарил Джареда, за то, что он позвонил Лесе Никитюк, ведь она является его искренней фанаткой. В разговоре телеведущий отметил, что ведет популярные шоу о путешествиях.

Украинский психолог Наталья Холоденко разговором была не менее поражена. Они говорили не достаточно долго, впрочем эмоции у тренера психологии остались невероятные.

"Это просто Мегачудо! Спасибо за это прикосновение к энергии всемирно известного человека, душевной личности и талантливого певца и актера. Ну что я почувствовала? Даже не успела испугаться. Просто это было слишком неожиданно", – отметила психолог.