Канадский поп-артист Джастин Бибер подал в суд иск о клевете из-за обвинений в насилии двух девушек – Даниэль и Кади. Речь идет о возмещении в размере 20 миллионов долларов.

Недавно Джастина Бибера обвинили в сексуальном насилии две женщины в твиттере, которые заявляли об изнасилованиях, якобы произошедших в 2014 и 2015 годах. Исполнитель мгновенно отреагировал на обвинения и сказал, что имеет доказательства своего алиби и все показания женщин являются ложными и безосновательными.

Темы Джастина Бибера обвинили в изнасиловании: певец предоставил доказательства своего алиби

Адвокаты певца говорили, что все обвинения против него в этом деле "фактически невозможны и опровергаются как неопровержимыми документальными доказательствами, так и собственными признаниями отдельных лиц".

25 июня в издании Vulture появилась информация, что 26-летний Бибер решительно настроен бороться с неправдими обвинениями. В иске, поданном адвокатами певца, указывается об одной из женщин, которая является большой фанаткой Бибера и уже давно пытается привлечь его внимание. Адвокаты подозревают, что девушки, вероятно, действовали совместно, поскольку их публикации в твиттере появились примерно в одно время.

Добавим, что один из аккаунтов обвиняемой после публичного ответа Бибера был удален.