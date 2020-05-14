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Джастин Тимберлейк или Адель: кто лично поздравил Джамалу с победой на Евровидении

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Джамала вспомнила Евровидение: кто из американских звезд поздравил ее
Джамала вспомнила Евровидение: кто из американских звезд поздравил ее / Instagram / @jamalajaaa

Ровно 4 года назад украинская певица Джамала, пройдя все испытания, одержала победу на Евровидении-2016. После этого карьера артистки пошла вверх, а трек "1944" охотно слушал весь мир. Накануне концерта Евровидения звезда поделилась воспоминаниями о шоу.

На инстаграм-странице Джамала призналась, что до сих пор ее переполняет радость и гордость за сделанное. Во второй раз в истории независимой Украины кубок Евровидения прилетел в столицу. А уже через год тысячи европейцев приехали в Киев, чтобы стать очевидцами популярного конкурса.

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Джамала не скрывает, что после шоу получила немало поздравлений от своих коллег. В частности, ее песней восхищалась Джоан Роулинг, а Джастин Тимберлейк написал украинке сообщение после финала Евровидения-2016.

"Евровидение стало крутым толчком для меня. Могла ли я подумать, что на своих страницах меня будет поддерживать автор "Гарри Поттера" Джоан Роулинг, поздравлять с победой Джастин Тимберлейк, вспомнит во время своего концерта о моей "1944" Адель, я лично услышу от Шерли Басси слова восхищения? А утром после безумной ночи финала вы будете встречать меня в аэропорту. Конечно, я и не думала об этом. Я просто пела о том, что люблю", – поделилась Джамала.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

Без сомнения, выступление Джамалы на Евровидении-2016 вошло в историю международного конкурса. На фоне агрессивной политики Кремля и аннексии Крыма трек "1944" заставил многих задуматься над событиями прошлого и настоящего. Символично, в последнем этапе конкурса Джамала соревновалась с представителем России Сергеем Лазаревым и одержала победу.

Смотрите выступление Джамалы на Евровидении-2016: видео 

 

Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины LifeStyle Евровидение Джамала
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