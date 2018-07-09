Джастин Бибер и Хейли Болдуин готовятся к роскошной свадьбе: названа вероятная дата

Американский певец Джастин Бибер и модель Хейли Болдуин тайно поженились еще в конце сентября 2018-го. Однако теперь влюбленные планируют торжественно обменяться клятвами в кругу близких людей.

Через четыре месяца после скромной регистрации брака в одном из судов Нью-Йорка Джастин и Хейли таки пойдут под венец. Звездная пара усиленно готовится к свадьбе и уже разослала гостям приглашения, сообщает Page Six со ссылкой на инсайдеров.

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По предварительной информации, 24-летний Джастин Бибер и на 2 года моложе его Хейли Болдуин обменяются клятвами 28 февраля. В приглашении пара не уточнила, где именно состоится торжественная церемония и праздничная вечеринка. Вероятно, таким образом звезды решили уберечься от чрезмерного внимания СМИ и общественности.

Организация свадьбы Джастина и Хейли находится на завершающем этапе. В частности, знаменитости определились с музыкантом – развлекать гостей будет ди-джей Тэй Джеймс.

Напомним, что о романе Джастина Бибера и Хейли Болдуин стало известно еще в 2015 году. Тогда отношения звезд продолжались всего несколько месяцев, после чего своенравный певец начал встречаться с Селеной Гомес. Неожиданно Джастин Бибер решил прекратить роман с артисткой и вернуться к Хейли. После разрыва он поддерживал Селену и искренне переживал за ее госпитализации с нервным срывом.



После официальной помолвки Джастина Бибера и Хейли Болдуин артист решил вопрос с жильем. Для своей любимой он приобрел имение в Канаде, стоимость которого достигала более 5 миллионов долларов. Вероятно, после свадьбы пара поселится в роскошном доме.