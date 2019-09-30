Джастин Бибер и Хейли Болдуин празднуют свадьбу: появились первые фото молодоженов

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Джастин Бибер и Хейли Болдуин – фото перед началом свадьбы
Джастин Бибер и Хейли Болдуин / Vogue

Одна из самых популярных звездных пар, Джастин Бибер и Хейли Болдуин, сегодня, 30 сентября, празднует свадьбу. Местным папарацци удалось подловить молодоженов перед церемонией, когда те приближались к катеру, на котором должны были прибыть в ресторан.

Свадьбу известного поп-певца Джастина Бибера и его девушки модели Хейли Болдуин ждал не миллион поклонников. Однако, как сообщает The Daily Mail, сегодня пышной церемонии суждено было состояться.

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Более месяца назад в сети появились фото вероятных приглашений на церемонию бракосочетания звезд. И, как оказалось, они были реальными. Именно сегодня, 30 сентября, Джастин и Хейли Бибер празднуют свадьбу в Южной Каролине.

Как отмечается в источнике, виновники торжества сначала устроили коктейльную вечеринку на 36 человек в пятизвездочном отеле Montage Palmetto Bluff, куда пригласили самых близких друзей. Именно туда на частном самолете отправились их гости бизнесвумен Кайли Дженнер и певица Кэти Перри.

К роскошным апартаментам Джастин с женой (пара официально поженилась в июле 2018 года), готовились прибыть на небольших катерах, как и их гости. Папарацци удалось подловить влюбленных перед прибытием в отель. На Джастине была белая рубашка и черные брюки, а вот его невеста выбрала не совсем традиционный образ, отдав предпочтение миниплатью молочного цвета.

Фото: Instagram @kidrauhlbae94

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Теги: Хейли Болдуин Джастин Бибер Звездные свадьбы LifeStyle
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