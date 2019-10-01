Джастин Бибер и Хейли Болдуин сыграли свадьбу: кто поздравил звезд и как пришло торжество

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Джастин Бибер и Хейли Болдуин
Джастин Бибер и Хейли Болдуин / Billboard

Пышное празднование по случаю бракосочетания одного из самых известных поп-певцов Джастина Бибера и его избранницы, модели, Хейли Болдуин произошло накануне, 30 сентября. Бдительны папарацци следили за рестораном, где собирались гости ожидая на невест, после чего первые снимки оперативно появились в сети.

Накануне появились первые фото молодоженов, на которых видно, что Хейли Бибер отказалась от традиционного длинного платья и предпочла экстремальное мини. Тогда как ее муж предстал в привычном для жениха образе – белой рубашке и черных брюках.

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Вскоре после этого папарацци опубликовали в социальных сетях первые фото гостей, среди которых были Кендалл Дженнер, Камила Морроне, Кэти Перри и многие другие знаменитости.

Несмотря на то, что Джастин Бибер и Хейли Болдуин официально стали супругами еще в 2018 году, венчались молодые в день свадьбы в церкви Somerset Chapel. Само празднование проходило в пятизвездочном отеле Montage Palmetto Bluff, куда были приглашены около 150 гостей.

На неофициальных фото можно заметить, что по прибытии в ресторан невеста надела традиционную фату, в которой появилась перед гостями.

Фото: Instagram / @worldjailey

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Теги: LifeStyle Звездные свадьбы Хейли Болдуин Джастин Бибер
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