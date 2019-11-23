Джастин Бибер намекнул на пополнение в семье

Знаменитый поп-певец поздравил любимую Хейли Болдуин с днем рождения. На страницах социальных сетей он заявил, что в следующем году их семейной целью являются дети. А также Джастин Бибер показал, какой драгоценный подарок подготовил для жены.

Влюбленные сыграли свадьбу в конце сентября этого года. Официальная регистрация брака состоялась еще в 2018. Ранее мы сообщали, что на подготовку к знаковому событию Джастин Бибер и Хейли Болдуин потратили около 1,3 миллиона долларов. Певец, который не перестает публично выражать чувства к любимой, поздравил жену с 23-летием на странице в своем инстаграме в пятницу, 22 октября.

Читайте также: Образ дня: Хейли Бибер надела виниловые брюки на прогулку – фото

Исполнитель опубликовал свадебные фото и добавил трогательную подпись. Однако не только любовь и страсть бурлит между молодыми супругами. Они строят планы на будущее и ожидают рождения малыша в следующем году.

С днем ​​рождения, крохи! Ты стимулируешь меня становиться лучшим с каждый день! Твой жизненный путь чрезвычайно привлекательный... PS: ты меня всячески возбуждаешь. В следующем году – дети,

– поделился Джастин Бибер.

Также певец не сдержался, чтобы не продемонстрировать роскошный подарок для Хейли Болдуин. Он подготовил часы от швейцарского бренда Audemars Piguet Le Brassus. Кроме драгоценного подарка от мужчины, их дом был переполнен многочисленными букетами цветов.



Подарки к 23-летию Хейли Болдуин / Instagram / @ justinbieber

На празднование супруги отправились в уютный ресторан на побережье. Они решили не устраивать шумных вечеринок и оставить этот день только для двоих.



День рождения модели Хейли Болдуин​ / Instagram /@justinbieber