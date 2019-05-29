Джастин Бибер перенес свадьбу из-за депрессии: подробности

Знаменитая чета Джастин и Хейли Бибер, которые осенью 2018 года расписались, планировали сыграть свадьбу еще 28 февраля, однако перенесли дату из-за депрессии певца. Как пишут западные СМИ, Бибер до сих пор не является эмоционально стабильным, поэтому неизвестно, когда влюбленные проведут церемонию.

Об этом пишет издание People. Инсайдеры сообщают, что Джастин и Хейли таки сыграют свадьбу, когда певец выйдет из депрессии.

Читайте также: Прогулка в Нью-Йорке: общий выход Хейли и Джастина Бибера встревожил фанатов

Хейли продолжает его поддерживать. Их свадьба все равно состоится: они поженятся, когда почувствуют, что действительно к этому готовы. Самое важное для них – это психическое здоровье Джастина,

– говорится в источнике.

По словам инсайдера, благодаря поддержке любимой и лечению Джастин Бибер стал чувствовать себя намного лучше.

"Кажется, лечение действительно ему помогло. Оно изменило ход его мыслей. Теперь он сосредоточен на том, что происходит прямо сейчас, и живет одним днем. Когда он начинает заглядывать далеко вперед, то сразу начинает испытывать стресс", – добавил аноним.

Что известно об отношениях Джастина Бибера и Хейли Болдуин?О романе Джастина Бибера и Хейли Болдуин стало известно еще в 2015 году. Тогда отношения звезд продолжались всего несколько месяцев, после чего своенравный певец начал встречаться с Селеной Гомес. Неожиданно Джастин Бибер решил прекратить роман с артисткой и вернуться к Хейли. После разрыва он поддерживал Селену и искренне переживал из-за ее госпитализации с нервным срывом.



После официальной помолвки Джастина Бибера и Хейли Болдуин артист приобрел имение в Канаде, стоимость которого достигала более 5 миллионов долларов.