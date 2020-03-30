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Джастин Бибер показал, как развлекается с женой на карантине: смешное видео

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Джастин Бибер и его жена Хейли / Instagram / @haileybieber

Известный канадский певец Джастин Бибер и его жена Хейли показали, чем занимаются на карантине. Исполнитель поделился смешным видео, на котором принял участие в игре "Пол – это лава".

На карантине каждый развлекается, как может. Это возможность весело и с пользой провести время с родными. Джастин и Хейли Бибер не унывают и на собственном примере показывают, что карантинные будни могут стать прекрасным развлечением. Ведь гораздо лучше придумать интересное занятие, которое можно сделать дома, а не гулять на улице и подвергать себя опасности. Смешным роликом звездные супруги поделились с подписчиками в инстаграме.

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На видео Джастин решил поиграть в игру "Пол – это лава". Его любимая снимала на камеру, как артист проходит полосу препятствий в доме, не касаясь пола.

Для такого развлечения исполнитель надел серую пижаму с капюшоном и розово-оранжевые носки.

Испытание Джастина началось с того, что он вскочил с дивана и перепрыгнул на стул, потом на пуфик. После этого использовал два скейтборда и ролики, чтобы добраться из коридора в спальню. Конечным пунктом назначения должна была стать кровать, однако за мгновение до того, как певец должен был там оказаться, он все-таки упал.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Justin Bieber (@justinbieber)

Отметим, по состоянию на 29 марта в мире подтвердили более 722 тысяч случаев коронавируса. От недуга умерли 33 976 человек. Удалось выздороветь 151 176 лицам. Первое место по количеству инфицированных занимает США. Там зафиксировали 142 178 больных. Людей во всем мире призывают оставаться дома, чтобы сохранить здоровье и жизнь и как можно быстрее преодолеть пандемию коронавируса.


Правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала

Автор: Кристина Кобак
Теги: Коронавирус COVID-19 Звездные романы Хейли Болдуин Джастин Бибер LifeStyle
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