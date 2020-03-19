Джастин Бибер показал, с кем проводит время на карантине: нежное фото

Известный канадский певец Джастин Бибер поддерживает карантин, который объявлен в связи с пандемией коронавируса. Артист поделился, что в изоляции находится вместе со своей женой Хейли.

Коронавирус заставил мировых звезд отказаться от своих планов, отменить концерты и отдых. Знаменитости стараются соблюдать карантин и призывают своих поклонников к этому. К числу тех звезд, которые поддержали введение мер безопасности вошла и звездная пара Джастина и Хейли Бибер. Звездные супруги наслаждаются временем, которое может провести вдвоем.

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Влюбленные не стесняются показывать свои чувства на широкий круг и часто публикуют фотографии, где демонстрируют свою любовь и страсть. На своей странице в инстаграме артист распространил фото, на котором видно, как он с женой нежно целуют друг друга. Этот кадр еще раз доказывает, что карантин – это прекрасная возможность побыть с родными людьми, отдохнуть от повседневных дел и уделить время тем, кто дорог сердцу.

"Мой партнер по карантину", – коротко подписал публикацию Джастин.

Отметим, по состоянию на 19 марта зафиксировано 200 126 случаев инфицирования коронавирусом по всему миру, из них 7 989 – летальные. Удалось выздороветь 82 тысячам человек. Для сохранения здоровья и жизни, людей призывают соблюдать карантин и оставаться дома.

Правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала

