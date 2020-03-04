Джастин Бибер презентовал сразу два танцевальных клипа: видео

Популярный канадский певец Джастин Бибер продолжает презентовать свое творчество после длительной музыкальной паузы. 2 марта он выпустил сразу два клипа на новые композиции. Особенностью роликов стала их танцевальность и то, что сам Джастин не появляется на экранах.

Джастин Бибер продолжает радовать поклонников новыми музыкальными работами. Певец опубликовал танцевальные видео на своем ютуб-канале, и менее, чем за несколько дней они набрали более 2 миллионов просмотров. Интересно то, что любимца миллионов мы не можем увидеть на роликах.

Читайте также: Alyona Alyona презентовала зажигательный саундтрек к ленте "Пульс": слушайте песню Go

Джастин Бибер является одним из самых популярных исполнителей современности. Он красивый, стильный, харизматичный. Треки Джастина слышны в разных уголках мира. Поклонники с нетерпением ждали его возвращения на сцену и вот он презентует сразу два клипа на синглы с альбома Changes. Особенностью является то, что артист у них не появляется.

В видеоролике на трек Habitual изображена репетиция хореографов, которые танцуют за кулисами сцены. Они чувственные и современные, как и сама композиция.

Джастин Бибер – Habitual: смотрите видео онлайн

Следующий клип снят на песню All Around Me. Он похож на предыдущий, однако танцовщиков здесь уже двое. Страстная и одновременно нежная хореография завораживает.

Джастин Бибер – All Around Me: смотрите видео онлайн