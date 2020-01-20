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Джастин Бибер публично признался в любви к жене после нападок хейтеров в отношении Селены Гомес

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Джастин Бибер и его жена Хейли / Instagram /@justinbieber

25-летний музыкант решил расставить все точки над "і" в разговорах о своих отношениях с Хейли Бибер и рассказал о чувствах к избраннице на своей странице инстаграме.

Недавно вышел новый альбом американской певицы Селены Гомес, в котором она рассказала о своих отношениях с Джастином Бибером. После этого в соцсетях Бибера поклонники начали писать, что он должен вернуться к бывшей возлюбленной Селене, потому что на самом деле не любит свою жену Хейли Бибер.

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Сначала музыкант не обращал внимания на слова поклонников, однако впоследствии решил рассказать о своих чувствах к жене.

На своей странице в инстаграме парень опубликовал трогательный пост, в котором рассказал о чувствах к избраннице. В публикации Джастин заметил, что ему не нужно кому-то доказывать, что он действительно любит Хейли, однако он публично признается ей в любви потому, что это делает его счастливым и заставляет модель чувствовать себя особенной.

Я считаю, что это большая честь – публично признавать важность своей второй половинки. Я думаю, что в этом моя сила – ставить свою жену на пьедестал. Мне нравится, когда моя жена чувствует себя ценной,
– рассказывает Джастин.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Justin Bieber (@justinbieber)

После свадьбы певец не перестает говорить о том, как сильно изменилась его жизнь. Джастин не раз отмечал, что брак – это лучшее, что когда-либо происходило с ним. Он любит Хейли за то, что она всегда и во всем его поддерживает.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Justin Bieber (@justinbieber)

 

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Теги: LifeStyle Джастин Бибер Звездные романы
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