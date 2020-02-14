Джастин Бибер рассказал о страстных отношениях с женой: Мы делаем это постоянно
25-летний певец не принадлежит к тем звездам, которые держат личное за семью печатями. Его профиль в инстаграме довольно часто пополняется пикантными фотографиями с женой-моделью. Однако на этот раз Джастин Бибер решил откровенно рассказать о сексуальной жизни.
Супружеская жизнь звездной пары началась лишь четыре месяца назад, однако за это время их чувства вспыхнули с новой силой. 25-летний певец и 23-летняя модель не скрывают страсти, которая бушует между ними, даже на публике. Теперь сам Джастин Бибер отважился рассказать об интимных отношениях с женой.
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На днях во время конференции Лондоне исполнитель довольно нестандартно ответил на вопросы поклонника, который спросил у кумира, как он проводит свой привычный день. Певец решил подчеркнуть, что большую часть свободного от творчества времени он проводит с женой.
Это зависит от того, с кем я нахожусь. Например, с женой нам нравится... Друзья, ну вы можете догадаться, что мы делаем, когда остаемся наедине. Это настоящее безумие! Это практически все, что мы делаем,
– заверил певец.
Однако Джастин Бибиер поспешил заявить, что секс – не единственное совместное занятие пары. Вместе с женой Хейли он любит смотреть фильмы и сериалы на Netflix. Однако, пара действительно разделяет много увлечений вместе. Они частые гости на светских мероприятиях, а вместе с мужем модель посещает хоккейные матчи, которыми так увлекается исполнитель.
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