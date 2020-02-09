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Джастин Бибер шокировал поклонников своим видом: фото

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Джастин Бибер с Хейли Болдуин / Instagram / @justjared

Канадский певец Джастин Бибер, который является кумиром миллионов девушек, шокировал сеть своим видом. Для семейного выхода с Хейли Болдуин он выбрал пижамные штаны и забыл расчесать волосы.

После того, как Джастин Бибер объявил о возвращении на сцену и анонсировал турне по американским городам, папарацци все чаще фотографируют артиста с его женой Хейли Болдуин. Звездная пара обычно поражает журналистов стилем и особой гармонией. Однако на днях в сеть попали фото, которые шокировали всех поклонников артиста.

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Джастин и Хейли отправились на шопинг в Лос-Анджелесе. Для этого выхода роскошная модель выбрала монохромный образ, состоящий из черной дубленки, водолазки и кожаных брюк в стиле девяностых. К трендовой одежде Хейли Болдуин подобрала кеды и сделала обычную прическу.

В то же время Джастин Бибер шагал рядом с женой в серой майке, бежевой куртке и клетчатых розовых штанах, которые напоминали пижаму. Певец добавил нечистоплотности своему виду, заправив брюки в белые носки и надев сандалии от Adidas. Видимо, Джастин Бибер забыл взглянуть на себя в зеркало, ведь и его одежда, и прическа выглядели ужасно.

Будьте наиболее нелогичными, – посоветовал Джастин Бибер после шквала критики.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Justin Bieber (@justinbieber)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Justin Bieber (@justinbieber)

Кардинально другие образы пара демонстрирует на красных дорожках. Так, в последние дни января 2020 года в Голливуде состоялась презентация документального фильма о Джастине Бибере. Первыми посмотреть киноленту Bieber: seasons пришли звездные друзья артиста и Хейли Болдуин, которая поддерживает любимого на всех этапах его карьеры. Для особого вечера модель надела сексуальное платье, а вот Джастин красовался в стильных брюках и свитшоте.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

 

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Стиль и мода Хейли Болдуин Джастин Бибер
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