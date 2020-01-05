Джастин Бибер вернулся с новым эпатажным клипом: видео на трек "Yummy"

Недавно канадский музыкант опубликовал видео, которое знаменует его возвращение на сцену после длительной творческой паузы. 4 января вышел его новый клип на хит "Yummy", который стал первой работой исполнителя за последние 4 года. В провокационном видео исполнитель устроил танцы на столе.

Певец, который в марте этого года заявил, что уходит со сцены из-за депрессии и внутренних проблем, несколько недель назад громко объявил о своем возвращении на страницах социальных сетей.

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Он заявил, что в начале января увидит свет первая песня "Yummy", которая даст старт релизу его пятого студийного альбома и масштабному гастрольному туру по крупнейшим площадкам Канады и США.

Вчера, 4 января, на официальном ютуб-канале Джастина Бибера состоялась долгожданная премьера новой видеоработы к синглу, который он обнародовал днем ранее. Трек получил название "Yummy" – "Сладенькая". Певец посвятил эту работу самой сладкой женщине в своей жизни – жене модели Хейли Бибер.

В эпатажном видео 25-летний певец пробует многочисленные блюда в роскошном ресторане вместе с нарядно одетыми гостями. А впоследствии певец, который покрасил волосы в розовый, устраивает энергичные танцы прямо на столе посреди заведения.

Justin Bieber – Yummy: смотрите клип онлайн

Напомним, что масштабный гастрольный тур певец готов начать 14 мая с концертной площадки в Сиэтле. Его плотный график расписан до 26 сентября 2020 года.