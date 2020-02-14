Джастин Бибер выпустил новый альбом Changes: дебют за последние пять лет

После длительной музыкальной паузы и творческих поисков канадский певец все же решил вновь покорить сердца широкой публики новыми хитами. Сегодня, 14 февраля, Джастин Бибер выпустил свой пятый студийный альбом Changes, который стал поворотным в его сценической деятельности.

В начале января увидела свет первая песня исполнителя Yummy, которая дала старт релизу его пятого студийного альбома. С альбомом Changes Бибер планирует покорять крупнейшие концертные площадки Канады и США во время своего масштабного гастрольного тура.

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Не случайно певец для премьеры выбрал именно День влюбленных, ведь большинство песен этого альбома посвящены пылким чувством к жене Хейли. Changes соединил в себе 17 ритмичных треков. Для создания новой музыки Джастин Бибер обратился к коллаборации с американскими рэперами Quavo и Post Malone и исполнителем Трэвисом Скоттом.

С громким возвращением мужа поздравила 23-летняя жена Хейли. На страницах своего инстаграма она разместила сообщение с обложкой альбома Changes и написала: "Не могу быть более счастливой, что люди наконец могут услышать этот альбом. Не могу более гордиться тобой, не могу быть более влюбленной в тебя. Поздравляю с удивительным альбомом, крошка".

Напомним, что масштабный гастрольный тур певец готов начать 14 мая с концертной площадки в Сиэтле. Его плотный график расписан до 26 сентября 2020 года. Тогда Джастин Бибер планирует завершить тур выступлением в Ист-Рутерфорд. На протяжении пяти месяцев звезда будет собирать арены и стадионы в десятках городов США и Канады.