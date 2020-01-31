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Джастин Тимберлейк – 39: лучшие хиты и фильмы

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Джастин Тимберлейк / Instagram / @justintimberlake

Популярный голливудский актер и певец Джастин Тимберлейк сегодня, 31 января, празднует свой день рождения. Исполнителю исполняется 39 лет.

Джастин Тимберлейк не только замечательный музыкант, но и талантливый актер. Он умеет мастерски сочетать музыку и актерское мастерство и полностью отдаваться обоим делам. На сцене он проживает каждое слово, а в фильмах погружается в мир своего героя.

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За время своей карьеры харизматичный артист стал обладателем 9 премий Грэмми. Он выпустил 5 дисков и снялся в 12 фильмах.

Топ-5 хитов Джастина Тимберлейка:

Justin Timberlake – Can't stop the feeling: смотреть видео онлайн

Justin Timberlake – Cry me a river: смотреть видео онлайн

Justin Timberlake – Say something: смотреть видео онлайн

Justin Timberlake – Mirrors: смотреть видео онлайн

Justin Timberlake – Like I love you: смотреть видео онлайн

Топ-3 фильма с Джастином Тимберлейком:

"Социальная сеть": смотреть украинский трейлер фильма онлайн

"Очень плохая училка": смотреть украинский трейлер фильма онлайн

"Ва-банк": смотреть украинский трейлер фильма онлайн

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Звездные дни рождения
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