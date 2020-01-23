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Джастин Тимберлейк и его жена посещают семейного психолога

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Джастин Тимберлейк и Джессика Бил / Instagram / @justintimberlake

Голливудский актер и певец Джастин Тимберлейк, которому осенью прошлого года приписывали роман с коллегой по съемочной площадке Алишей Уэйнрайт, теперь вместе с женой Джессикой Билл посещают семейного психолога.

После того, как папарацци распространили видео Джастина Тимберлейка, на которых видно, как он держит за руку свою коллегу Алишу Уэйнрайт, отношения артиста с женой значительно ухудшились. В тот вечер, когда певец попал под объектив фотокамер, он перебрал с алкоголем и не контролировал себя.

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Артист извинился за свое поведение перед женой и сыном и заверил, что между ним и Алишей ничего не было. Джессика Бил и Джастин Тимберлейк женаты уже семь лет и воспитывают четырехлетнего сына Сайласа. Их брак является одним из самых прочных в Голливуде. Чтобы сохранить семью, пара решила обратиться к квалифицированному семейному психологу, об этом сообщает издание Us Weekly.

Иногда они проводят время вместе, а затем – ругаются и спорят. Сейчас пара проходит терапию. Теперь Джастин знает, что Джессика хочет услышать в стрессовые моменты. Они считают, что сеансы психотерапии помогут им конструктивно выстраивать свои отношения. Джастин изо всех сил пытается проявить себя, показать свою любовь,
– рассказывает изданию инсайдер.

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Скандал Звездные романы
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