Джастин Тимберлейк пожаловался на трудности отцовства во время карантина

Вместе с актрисой Джессикой Бил повелитель Грэмми воспитывает 5-летнего сына Силаса. Пандемия коронавируса изменила гастрольный график певца на семейную гармонию дома. Однако Джастин Тимберлейк признался, что круглосуточное воспитание отпрыска дается им с женой нелегко.

Звездные супруги также оказались на самоизоляции в своем имении, расположенном в штате Монтана. Там Джастин Тимберлейк проводят время с женой и сыном. Однако в интервью для радиостанции SiriusXM's Hits 1 певец откровенно признался, что 24 часа в сутки выполнять родительские обязанности – настоящее испытание для него.

Как другие звезды воспитывают детей на карантине Старшая дочь Оли Поляковой курила, а после ссоры с мамой ушла из дома

39-летний артист рассказал, что они с Джессикой и 5-летним Силасом не остаются в четырех стенах. Семья может без опасений прогуляться за пределами поместья, ведь в этой местности довольно мало людей и вполне безопасно для здоровья.

Однако Джастин Тимберлейк не стал скрывать, что круглосуточная роль отца его истощает. Он понимает, что даже в отношениях с сыном им следует отдыхать друг от друга, ведь как звезду, так и его потомка утомляет их совместный досуг.

У нас все хорошо. Но мы очень сочувствуем тем, кто остался с детьми. Ведь заниматься отцовством 24 часа в сутки – это просто бесчеловечно. Иногда Силас смотрит на меня с уставшим выражением лица, и я понимаю, что надо сделать перерыв,

– объяснил певец.

Стоит отметить, что именно в условиях карантина Силас отпраздновал свое 5-летие несколько дней назад. Его звездная мамочка публично поздравила первенца с праздником на страницах своего Инстаграма. Джессика Бил отметила, что торжество прошло дома с именинным тортом и конструктором Lego. Однако знаменитый отец Джастин Тимберлейк опубликовал забавные фото через несколько дней после дня рождения сына. На фотографиях он предстал в костюме тролля, который, судя по всему, надел на праздновании вместо аниматора.