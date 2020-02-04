Джастин Тимберлейк совершил первый публичный выход с женой после слухов об измене

Американский поп-певец и его жена, знаменитая актриса Джессика Бил, появились вместе на премьере третьего сезона сериала "Грешная". Джастин Тимберлейк поддержал свою звездную жену, которая исполнила в картине главную роль. Для совместного публичного появления супруги выбрали своеобразный family look.

На днях, 31 января, певец отпраздновал свой 39 день рождения. Тогда его жена Джессика Бил растрогала сеть трогательным приветствием, обратившись к любимому мужу публично. Чтобы окончательно развеять слухи о своем разводе и родственных спорах из-за вероятной измены Джастина Тимберлейка, пара совершила первый светский выход после громкого скандала.

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Американская актриса активно развивает свою карьеру на территории мировой киноиндустрии. Так, Джессика Бил исполнила главную роль в третьем сезоне детективного сериала "Грешная". На вечеринке, посвященной кинопремьере, любимую жену поддержал Джастин Тимберлейк.

Для светского мероприятия супруги выбрали подобные образы. Джессика Бил появилась в обтягивающей юбке-карандаш длины миди, которая подчеркнула ее стройную фигуру, и белой блузке, дополнив наряд черными туфлями на каблуках. Прическе актриса не предоставила особого внимания, собрав волосы в легкий высокий пучок. Ее муж надел классические синие брюки и свитер в тон.

Однако главными акцентами обоих образов стали стильные пиджаки в клетку, что создали своеобразный family look пары. Супруги обнимались и радостно позировали перед вспышками камер, опровергая все возможные подозрения о своем разрыве.



Джастин Тимберлейк и Джессика Бил на премьере сериала "Грешная"​ / Getty Images

Что известно об измене Джастина Тимберлейка?Певец провел вечер в компании коллеги по фильму "Палмер" Алишей Уэйнрайт, которую он держал за руку на протяжении всей встречи. После слухов об измене в сети актер решил прокомментировать инцидент на своей странице в инстаграме. Мужчина заявил, что между ними исключительно рабочие и дружеские отношения. В тот судьбоносный вечер Джастин перебрал с алкоголем. Он публично извинился перед женой и сыном, заверив, что сожалеет о таком поведении. Впоследствии инсайдеры издания сообщили, что Джессика до сих пор не простила мужа и даже сама заставила его прокомментировать скандал. Сейчас супруги сфокусированы на том, чтобы исправить проблемы в отношениях.