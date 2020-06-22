Канадский исполнитель Джастин Бибер попал в секс-скандал – две женщины обвинили его в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Артист, долго не думая, обнародовал доказательства своего алиби, якобы подтверждающие его непричастность к преступлениям.

По словам женщины, которая хотела остаться неизвестной, Джастин Бибер якобы изнасиловал ее в 2014 году в отеле Four Seasons в Остине. Другая женщина утверждает, что стала жертвой сексуального насилия в 2015 году.

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Реакция Джастина Бибера

В свою очередь Джастин Бибер ответил на обвинения рядом доказательств, что не был причастен к словам женщин. Правда, он прокомментировал только одно обвинение 2014 года. Касательно событий в 2015-м, то западные СМИ добавляют, что и на это у него есть доказательства непричастности, просто он решил не обнародовать их в сети. Свое заявление муж Хейли Бибер оставил на твиттер-странице.

Обычно я не выступаю с обращениями на подобные темы, поскольку всю карьеру имел дело со случайными обвинениями, но после разговора с женой и командой я решил высказаться по этому поводу. Слухи являются слухами, но сексуальное насилие – это то, к чему я отношусь серьезно. Я хотел высказаться сразу же, но из уважения к большому количеству жертв, которые ежедневно сталкиваются с этими проблемами, я хотел убедиться, что собрал факты, прежде чем делать какие-либо заявления,

– пояснил Бибер.

Он отметил, что события, в которых его обвиняют, по словам женщины произошли 9 марта 2014 года в Остине, штат Техас, в отеле Four Seasons. Но в тот день его не было в этом отеле, поскольку он с друзьями и своей экс-девушкой Селеной Гомес остановились в других апартаментах, а на следующий день они перебрались в гостиницу Westin. В этом у него есть все квитанции о бронировании. Бибер добавил, что региональный менеджер отеля Four Seasons также подтвердил, что он не был в отеле ни 9, ни 10 марта.

"... Я готов подтвердить это СМИ, если потребуется. 10 марта Селена уехала, а я остался в отеле Westin, как это видно в квитанциях. Мы забронировали его на пару дней, чтобы остаться на шоу Def Jam, но я поехал 11-го числа, чтобы вернуться домой", – прокомментировал Бибер.

В итоге Джастин Бибер добавил, что готов сотрудничать со СМИ и правительством, чтобы доказать свою невиновность в преступлениях, в которых его обвиняют.