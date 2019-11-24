Джастина Тимберлейка заподозрили в измене: реакция представителя актера

94 Читати новину українською
Джастин Тімберлейк / Instagram / @justintimberlake

Голливудский актер и певец Джастин Тимберлейк стал едва ли не самой обсуждаемой звездой в сети. Все потому, что папарацци распространили кадры, на которых видно, как женатый артист нежно держит за руку свою коллегу Алишу Уэйнрайт. Фото и видео стремительно заполонили Интернет, а сторонники предположили, что звезды закрутили роман.

Как сообщает издание People, фото и видео были сделаны в Новом Орлеане, где проходят съемки фильма "Палмер" (Palmer). Как Джастин Тимберлейк, так и Алиша Вейнрайт получили в киноленте главную роль. Однако вне съемочной площадки звезд сфотографировали на балконе, где было видно, как актеры держатся за руки.

Читайте также: Очередной курьез: пранкер-украинец Седюк схватил за ногу Тимберлейка в Париже – видео

Соответствующие фото и видео сразу же стали вирусными и заполонили сеть, а поклонники Джастина Тимберлейка не сдерживали своего отчаяния, подозревая кумира в предательстве.

Однако инсайдеры уверяют, что об измене не может идти речи. Резонансные кадры были сделаны во время вечеринки, которую устроили представители съемочной группы. Джастин Тимберлейк и Алиша Вейнрайт употребляли алкоголь в компании своих коллег и не оставались наедине.

"На этом балконе была целая компания. И ничего особенного там не происходило. Джастин и Алиша вместе снимаются в фильме "Палмер", они замечательные. А на вечеринке все просто отдыхали. Возможно, на этом небольшом видео кто-то что-то и рассмотрел, но на самом деле все было иначе. Там было много людей – члены их команды и друзья. Все они знают друг друга. Ничего большего не было", – рассказал инсайдер, который был на вечеринке.

Опровергнуть слухи об измене поспешили и представители актеров. Они заверили, что между Джастином Тимберлейком и Алишей Вейнрайт – исключительно дружеские отношения.

Нет никаких оснований для подобных предположений. Сейчас они вместе работают над одним проектом. В этот вечер там были не только они, но и вся съемочная группа,
– заявили представители звезд.

Кроме этого, менеджеры Джастина Тимберлейка отметили, что актер очень ценит свой брак с Джессикой Бил. Общение с женой и 4-летним сыном Сайлосом он бы не хотел менять на недолгий роман. В то же время сам Джастин неоднократно рассказывал, что Джессика Бил – его настоящая вторая половинка. Пара вышла обручилась в 2012 году и является одной из самых крепких в Голливуде.

"Когда вы находите своего человека, это как будто крещение. Вы говорите себе: "пути назад нет". Понимаете? Я уже не вернусь. Отцовство тоже похоже на это", – заявил Джастин Тимберлейк.

 

Годовщина смерти легендарного музыканта: что вы знаете о Фредди Меркьюри
сегодня
4104
Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Скандал Голливуд Звездные романы
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
7 песен Тома Оделла, которые стоит послушать каждому
сегодня 17:02 7 песен Тома Оделла, которые стоит послушать каждому
Наталя Сколоздра 539
"Хищные птицы", "Бонд 25", "Мулан" и другие: 10 самых ожидаемых фильмов 2020 года
сегодня 15:21 "Хищные птицы", "Бонд 25", "Мулан" и другие: 10 самых ожидаемых фильмов 2020 года
Марта Вересюк 616
День рождения Венсана Касселя: топ-5 самых популярных фильмов с французским актером
23 ноября 20:48 День рождения Венсана Касселя: топ-5 самых популярных фильмов с французским актером
Анастасія Манюхіна 385
Тема Голодомора – личная история для каждого: интервью с режиссером и героем фильма "Яков"
23 ноября 15:30 Тема Голодомора – личная история для каждого: интервью с режиссером и героем фильма "Яков"
Катерина Петренко 151
Фильмы года 2019: лучшие ленты, которые обязательно стоит увидеть каждому
23 ноября 14:20 Фильмы года 2019: лучшие ленты, которые обязательно стоит увидеть каждому
Юлія Турелик 382304
Новости
Больше новостей
Залиште відгук