"Джей Ти Лерой": в сети появился первый трейлер к фильму с Кристен Стюарт и Дианой Крюгер

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Кадр из фильма "Джей Ти Лерой"
Кадр из фильма "Джей Ти Лерой" / IMDb

Первый официальный трейлер к американскому драматическому фильму "Джей Ти Лерой" (JT LeRoy) уже взрывает сеть. В главных ролях звезда серии фильмов "Сумерки" Кристен Стюарт и немецкая актриса и модель Диана Крюгер. Премьера состоится уже этой весной.

В среду, 3 апреля, на YouTube-канале кинокомпании Movieclips Trailers появился первый официальный тизер к фильму "Джей Ти Лерой" (JT LeRoy).

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В основу кинокартины положена история знаменитой американской писательницы Лауры Альберт, которая выдумала мемуариста Дж. Т. Лероя и совершала страшные поступки, прикидываясь им. Позже ее признали виновной в мошенничестве, ведь она придумала имя персонажа и подписывала им важные юридические документы.

Сложный драматический фильм впервые был представлен на Кинофестивале в Торонто в 2018 году, однако он до сих пор остается одним из наименее известных.

В режиссерское кресло сел Джастин Келли (Justin Kelly), а главные роли сыграли Кристен Стюарт, Диана Крюгер, Лора Дерн, Джим Стерджесс и другие.

Смотреть трейлер к фильму "Джей Ти Лерой" (JT LeRoy): видео

 
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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Голливуд Кино
Источник: LifeStyle 24
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