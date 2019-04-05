"Джей Ти Лерой": в сети появился первый трейлер к фильму с Кристен Стюарт и Дианой Крюгер
Первый официальный трейлер к американскому драматическому фильму "Джей Ти Лерой" (JT LeRoy) уже взрывает сеть. В главных ролях звезда серии фильмов "Сумерки" Кристен Стюарт и немецкая актриса и модель Диана Крюгер. Премьера состоится уже этой весной.
В среду, 3 апреля, на YouTube-канале кинокомпании Movieclips Trailers появился первый официальный тизер к фильму "Джей Ти Лерой" (JT LeRoy).
Читайте также: "Джокер": студия DC Comics выпустила первый трейлер фильма
В основу кинокартины положена история знаменитой американской писательницы Лауры Альберт, которая выдумала мемуариста Дж. Т. Лероя и совершала страшные поступки, прикидываясь им. Позже ее признали виновной в мошенничестве, ведь она придумала имя персонажа и подписывала им важные юридические документы.
Сложный драматический фильм впервые был представлен на Кинофестивале в Торонто в 2018 году, однако он до сих пор остается одним из наименее известных.
В режиссерское кресло сел Джастин Келли (Justin Kelly), а главные роли сыграли Кристен Стюарт, Диана Крюгер, Лора Дерн, Джим Стерджесс и другие.
Смотреть трейлер к фильму "Джей Ти Лерой" (JT LeRoy): видео
Выбор редакции
-
Отказ от Евровидения, иск против россиянки и творчество: откровенное интервью с солисткой Lamaсегодня , 16:00
-
"Самая красивая девочка" празднует совершеннолетие: как сейчас выглядит модель Тилан Блондосегодня , 15:21
-
Все с чистого листа, – герой шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин смутил поклонниковсегодня , 12:24